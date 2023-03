L’OCI choisit la Mauritanie pour la culture du blé L’Organisation islamique pour la sécurité alimentaire choisit la Mauritanie la domestication et le développement de la culture du blé

L’Organisation islamique pour la sécurité alimentaire a choisi la République islamique de Mauritanie comme premier pays islamique à bénéficier de l’ambitieux programme élaboré par l’organisation pour la domestication et le développement de la culture du blé.

C’est ce qui ressort d’une rencontre tenue par l’organisation, vendredi, à Nouakchott, avec le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, ministre de l’Agriculture par intérim.

A cette occasion, le ministre a salué les efforts déployés par l’Organisation islamique pour soutenir les programmes liés à la sécurité alimentaire des pays islamiques, exprimant ses remerciements à l’Organisation pour avoir choisi la Mauritanie comme premier pays à bénéficier de cet ambitieux programme.

Il a souligné que ce programme est conforme aux stratégies ambitieuses élaborées par Son excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

Dans ce cadre, le ministre a rappelé que le connaît de grandes bouleversements, qu’il s’agisse de ceux liés aux changements climatiques ou de ceux résultant de la guerre russo-ukrainienne, qui ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et contribué à l’augmentation des prix des denrées alimentaires, des matières premières et des intrants agricoles.

Dans ce contexte, il a souligné que ces facteurs ont contribué à pousser de nombreux pays du monde à remplacer le concept de sécurité alimentaire par le concept de souveraineté alimentaire, soulignant à cet égard que la diversification agricole et l’intensification de la production sont parmi les axes les plus importants sur lesquels travaille le secteur agricole mauritanien.

Son Excellence le ministre a déclaré que la Mauritanie compte beaucoup sur l’expérience de l’organisation pour contribuer à cet effort, espérant que ce projet régional de domestication du blé soit un modèle de réussite, grâce aux efforts concertés des spécialistes et experts des pays de la région et des partenaires de l’organisation.

Quant à M. Yerlan Baidaulet, Directeur Général de l’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire, il a exprimé sa disponibilité à soutenir et à fournir à la Mauritanie toutes les ressources disponibles pour améliorer la situation de la sécurité alimentaire et développer le secteur agricole.

La rencontre a réuni de nombreux cadres du ministère de l’Agriculture et du Commissariat à la sécurité alimentaire, ainsi que le directeur général de l’Institut du Sahel et des représentants des organismes nationaux de recherche de chacun des pays frères, la Tunisie, le Maroc et le Soudan.