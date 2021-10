L’Observatoire arabe salue l’adhésion des Émirats arabes unis au sein du Conseil des droits de l’homme

Le Caire, 15 octobre, WAM/ L’Observatoire arabe des droits de l’homme du Parlement arabe a confirmé que l’adhésion des Émirats arabes unis au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour la période 2022-2024 est une réalisation qui s’ajoute à son bilan honorable dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l’homme et de son leadership aux niveaux international et régional, et ce dont il bénéficie d’une reconnaissance internationale dans ce domaine.

L’Observatoire arabe des droits de l’homme a souligné le rôle de premier plan joué par les Émirats arabes unis dans la promotion du respect des droits de l’homme, sur la base de son héritage civilisationnel, de sa constitution qui garantit les libertés civiles pour tous et de son système législatif qui promeut les principes de justice et d’égalité et ses cohérence avec les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et sa compatibilité avec les meilleures normes internationales. droits de l’homme, et en leur accordant la plus haute importance à travers des initiatives constructives telles que le lancement de son plan national pour les droits de l’homme et l’achèvement de sa structure institutionnelle, comme la Commission nationale des droits de l’homme, le Comité national et d’autres institutions fédérales et locales. -Ml- Wam/Emad Al Ali