L’intrigante et très opaque gouvernance du roi Mohammed VI

Thierry Oberlé

RÉCIT – Présence à la cour de personnages controversés, séjours àl’étranger, rumeurs d’abdication… Son règne aiguise la curiosité.

Envoyé spécial à Rabat et Casablanca

En ce début de Ramadan, les rues proprettes de Rabat se vident bien avant larupture du jeûne. C’est l’heure où la télévision diffuse en direct depuis le palaisroyal la première causerie religieuse du mois sacré prononcée par AhmedToufiq, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, devant sa majesté leroi. Assis en tailleur, le «commandeur des croyants» a revêtu pour l’occasionune gandoura jaune et tient entre ses mains un coran.

Mohammed VI est accompagné de son fils, le prince Moulay el-Hassan, le futur Hassan III, un jeune homme filiforme au regard timide. Le souverain n’était pasapparu en public depuis la qualification historique des «Lions de l’Atlas»[1],l’équipe nationale de football, en demi-finale du Mondial. Il avait alors participé àla liesse populaire dans les rues de la capitale et reçu quelques jours plus tardles joueurs.Entre ces événements, Mohammed VI a effectué un séjour de trois mois au Gabon, chez son ami de jeunesse,…

