L’initiative » Mederdra, consensus sur El Insaf » annonce son soutien à la candidature de l’avocat Ahmed Salem Boubacar Maaloum comme député.

Elle a organisé une manifestation politique de soutien au président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani s’est tenue samedi dans la ville de Mederdra.

Le Président de l’initiative et à l’occasion les membres de l’initiative et ses bases électorales renouvellent leur soutien au président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, qui a traversé le pays pour le mettre en sécurité dans des conditions économiques internationales difficiles, a déclaré Arafat Ould Mbeirick dans un discours.

Ould Mbeirick a salué le discours du président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani à l’occasion du 62e anniversaire de l’indépendance nationale, qui était spécial, saluant l’augmentation des salaires annoncée par le président, et les réalisations passées en revue par le discours, qui ont été faites au cours des trois dernières années.

Ould Mbeirick a souligné que l’initiative est liée par les décisions du parti El-insaf, mais exige néanmoins qu’il tienne compte de la volonté de sa base électorale à Mederdra, qui voit dans la candidature de l’avocat Ahmed Salem Boubacar Maaloum, toute équité envers elle et la ville puis il est certain qu’ Boubacar Maaloum est largement soutenu par les jeunes et les femmes de Mederdra.

L’avocat Ahmed Salem Boubacar, le candidat bien connu des députés de la Moughataa de Mederdra a exprimé ses remerciements à tous les habitants et à ses partisans de divers villages pour leur enthousiasme dans son projet, qu’il veut inclusif, comme il l’a dit.

Ould Boubacar Maaloum a ajouté qu’il se présentait en réponse au désir d’une large base électorale, et à sa conviction que Mederdra mérite un député qui vit avec ses habitants et comprend ses vrais problèmes, soulignant qu’au final, il fera ce que l’engagement du parti dicte, et qu’il respectera les décisions du parti El insaf, selon lui.