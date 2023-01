L’initiative pour l’Unité des cadres et des acteurs politiques du parti INSAV de Riad vers la victoire dans les prochains scrutins

L’initiative pour l’Unité des cadres et des acteurs politiques du parti INSAV de Riad vers la victoire dans les prochains scrutins.

L’Initiative pour l’Unité des cadres et des acteurs politiques du parti El Insaf dans la Moughataa de Riad a organisé, samedi 28 janvier, un gigantesque meeting, au cours duquel, plusieurs cadres et responsables politiques ont pris la parole pour annoncer leur soutien au programme et engagements du président M. Mohamed Cheikh El Ghazouani et les orientations du gouvernement du premier ministre M. Mohamed Bilal Messaoud.

L’objectif principal de cette rencontre est de réaffirmer leur engagement dans la politique du parti afin d’éviter l’expérience amère vécue lors des élections de 2018 dans la Moughataa de Riad.

Elle vise l’implication de tous les acteurs politiques de Riad dans le processus électoral en perspective et pour faire face aux défis majeurs.

A cette occasion, une commission constituée des cadres et leaders politiques avait tenu une série de rencontres au cours desquelles, il a été convenu d’aller ensemble dans le but de respecter les choix des candidats par le parti et de battre campagne pour une victoire écrasante aux prochaines élections prévues dans quelques mois.

Et, cette commission a décidé de travailler avec l’ensemble des acteurs, militants et sympathisants du parti pour concrétiser les espoirs des populations.

Prenant la parole, à l’ouverture du meeting, Dr Hemine Sidi, il a salué le public venu nombreux pour cette occasion. Il a aussi rappelé que seule l’unité triomphe dans toute épreuve. Nous sommes condamnés à vivre ensemble pour franchir les barrières et remporter les élections prochaines, ajoute-t-il.

Lui succédant, Mohamed Yeslim Maouloud, a affirmé que cette rencontre entre les acteurs politiques et la base est un signal fort pour le respect des directives du parti et la garantie de la victoire.

Il a noté que tous les moyens ont été déployés pour le développement local dans les communes et les wilayas. Et, nous devons lutter contre la fragmentation des acteurs et des militants.

Pour sa part, le coordinateur adjoint du parti au niveau de Riad, M.Mouhamedou Ghoulam, il n’a pas caché sa grande satisfaction du travail réalisé par la commission durant six semaines et qui a abouti à un consensus : « Ensemble pour les candidats choisis par le parti ».

L’ancien maire de Riad, Pr Cheikh Ould Mataa a dans son intervention appelé les acteurs et les militants du parti Insav à resserrer les rangs pour qu’ils prouvent leur attachement au programme du président et à la ligne politique du parti Insav. « Notre tradition nous oblige à travailler main dans la main pour vaincre », commente Ould Mataa.

Quant, au président de la section El Insaf à Riad, Pr Cheikh Baye Bouna Oumar Ly, il a appelé ses camarades à œuvrer pour l’intérêt des populations en respectant les orientations du président, du gouvernement et du parti.

A cet effet, une déclaration a été rendue publique par la commission de l’Initiative pour l’Unité des cadres et des acteurs politiques du parti El insaf de Riad. Et, il a été convenu :

-L’important d’œuvrer pour une dynamique de cohésion et d’unité qui exprime les choix et directives du parti afin d’éviter la division et la fragmentation qui servent plutôt les adversaires du parti.

-La reconnaissance par tous les acteurs que les postes électifs ne sont pas l’apanage d’une personne ou d’un groupe d’individus et que tout acteur politique, en a droit, dès lors qu’il le souhaite.

-Un engagement fort de tous les acteurs et militants de respecter les candidats par les acteurs politiques, que le parti choisira pour les postes électoraux dans la Moughataa tout en souhaitant que ce choix soit exclusivement par les acteurs locaux.

Pour rappel, cadres, acteurs, leaders et anciens élus de la Moughataa ont tous abondé dans le même sens. Ils ont tour à tour exhorté les citoyens à aller s’inscrire sur les listes électorales dès les premiers jours afin de pouvoir accomplir convenablement leur devoir civique et d’élire leurs candidats le jour du scrutin.

Synthèse Aboubakrine Ould Sidi

Futureafrique