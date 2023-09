L’indépendance des pays africains et la fin du tutorat postcolonial

« . Nous avons saigné l’Afrique pendant quatre siècles et demi, Ensuite, nous avons pillé ses matières premières ;’ Au nom de la religion, on a détruit leur culture et maintenant, on leur pique leurs cerveaux grâce aux boursesPuis, on constate que la malheureuse Afrique n’est pas dans un état brillant, qu’elle ne génère pas d’élites. Après s’être enrichi à ses dépens, on lui donne des leçons On oublie seulement une chose. C’est qu’une grande partie de l’argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l’exploitation, depuis des siècles, de l’Afrique. , il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité. De bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu’on leur a pris. Si on veut éviter les pires difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans un proche avenir. »

Jacques Chirac Président de la République Française

Résumé

Cet aveu résume mieux que cent discours la condition des pays africains anciennement colonisés. Pui toujours sous le joug après les indépendances Encore une remise à l’endroit de l’indépendance véritable . Graduellement les pays africains osent. C’est surtout une réaction contre les potentats adoubés par la métropole en dépit du refus des peuples. Le coup d’État du Gabon, porterait à huit le nombre de coups d’État en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale depuis 2020. Nous allons expliquer comment les indépendances des pays africains furent des indépendances, bâclées Le pouvoir colonial en mettant en place la stratégie de contrôle des matières premières et en imposant une monnaie de sa création le Franc CFA est arrivée à garder ces pays pendant plus d’un demi siècle après leur indépendances laissant ces peuples désespérés Les différents présidents français de la Ve République ont cru que le schéma de la Franceafrique allait durer mille ans, par tout les moyens, au besoin en éliminant les patriotes récalcitrants et en installant des troupes d’occupation à demeure sous prétexte de combattre le terrorisme. La nature ayant horreur du vide , des pays prennent la relève…

Article de référence: Chems Eddine Chitour

Professeur émérite Chems Eddine Chitour

Ecole Polytechnique Alger