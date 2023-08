Ligue des champions de la CAF : les affiches du second tour sont connues

Sachant que la manche aller du second tour aura lieu pour toutes les équipes entre le 15 et le 17 septembre et que celle retour se déroulera du 29 septembre au 1er octobre, voici toutes les affiches du 2e tour préliminaire de la CAF CL 2023 :

AS Douanes (Burkina Faso) vs Espérance de Tunis (Tunisie)

Étoile du Sahel (Tunisie) vs ASFAR (Maroc)

Hafia (Guinée) vs Wydad AC (Maroc)

Bo Rangers (Sierra Leone) vs CR Belouizdad (Algérie)

Medeama (Ghana) vs Horoya (Guinée)

Saint George (Éthiopie) vs Al Ahly (Égypte)

APR Rwanda (Rwanda) vs Pyramids (Égypte)

Bumamuru (Burundi) vs Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Power Dynamos (Zambie) vs Simba (Tanzanie)

UD Songo (Mozambique) vs Petro de Luanda (Angola)

Nyasa Big Bullets (Malawi) vs TP Mazembe (RD Congo)

Al Ahly Benghazi (Libye) vs ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)

Real Bamako (Mali) vs FC Nouadhibou (Mauritanie)

Primeiro de Agosto (Angola) vs Al Hilal (Soudan)

Al Merrikh (Soudan) vs Young Africans (Tanzanie)

Jwaneng Galaxy (Botswana) vs Orlando Pirates (Afrique du Sud)

