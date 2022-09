Ligue arabe : Échec aux manoeuvres du Maroc

Le Maroc ne se lasse jamais de s’adonner à des manœuvres et autres fourberies en vue de réaliser ses fantasmes.

Sur toutes les tribunes internationales les diplomates du royaume ressassent la même rengaine dans leur quête éperdue de faite admettre aux autres ses points de vue lesquelles, hélas, n’emportent que rarement l’adhésion . Notamment lorsque i est question d l’affaire du Sahara occidental qui reste, malgré toutes ces coquetteries politiques, une question de décolonisation qui relève des prérogatives de l’organisation des Nations unies. Lors de la récente réunion du Conseil ministériel de la ligue des états arabes au Caire le Maroc s’est une fois de plus distingué par ses vils manœuvres dans le but évident et inavoué de faire capoter le prochain Sommet arabe prévu , le 1er et 2 novembre à Alger. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nacer Bourita, s’en est pris comme à son habitude à l’Algérie.

Devant ses pairs réuni au Caire , avant hier mardi, le chef de la diplomatie marocaine a plaidé pour une « lecture objective » de la réalité du monde arabe, qui est selon lui, en « proie à des différends internes et externes divers » ainsi qu’à des « manœuvre externes et internes visant à semer la division, à soutenir les velléités séparatistes, à déclencher les conflits frontaliers, ethniques, sectaires et tribaux et à consumer la région et épuiser ses richesses. » La réponse, cinglante, est aussitôt venue d’Alger, par la voix du diplomate Amar Belani, envoyé spécial pour le Sahara occidental et les pays du Mafhhreb . Le diplomate algérien a accusé Bourita de répéter les « mêmes éléments de langage déjà ressassés en février dernier. » Pour lui, cet officiel marocain « ne fait qu’exprimer sa frustration et sa déception devant les préparatifs qui vont bon train pour la tenue, comme prévu, du sommet arabe les 1er et 2 novembre à Alger. » Ces extraits du discours de Bourita sont « lamentables » et « procèdent de la technique lâche et navrante de l’inversion accusatoire de la part de celui dont le pays est passé maître dans la pratique indigne des coups bas et des calculs étroits (lors de tous les sommets arabes qui se sont tenus au Maroc dont le fameux sommet de la trahison de septembre 1965 à Casablanca ). » Le diplomate algérien ajoute que « l’invocation ridicule de soidisant « velléités séparatistes » par Bourita est la « meilleure illustration de cette logique de surenchère et de manipulation politique si

coutumière au makhzen. » Ce diplomate algérien est revenu hier aussi pour mettre à nu ces mêmes manoeuvres colportées cette fois –ci par l’agence de presse marocaine (MAP) qui met en exergue ce qu’elle croit comme des acquis enregistrés par le Maroc contre l’Algérie lors de cette même réunion des ministres arabes des affaires étrangères. « Fidèle à sa vocation et à sa pratique de fabricant de triomphes diplomatiques imaginaires, la MAP (et ses satellites médiatiques) vient de fabuler sur de soi-disant avancées et points enregistrés contre l’Algérie, lors de la réunion du conseil de la ligue arabe qui vient d’achever ses travaux au Caire, » a indiqué Belani. Selon lui à « bien lire, les documents officiels adoptés par cette session, on se rend compte rapidement que les élucubrations du porte-voix médiatique officiel du makhzen sont absolument sans fondement. » Au diplomate algérien de donner la version de ce qui s’est réellement passé. Il explique ainsi que sur résolution sur le suivi des « ingérences iraniennes dans les affaires intérieures des états arabes, » il « n’est nullement fait mention du Front Polisario » et la délégation algérienne a fait « consigner dans le document officiel, que « Face aux dangers des organisations terroristes et séparatistes et de leur classification, l’Algérie appelle toujours au respect de la légalité internationale et des résolutions des Nations

Unies dans le respect de la souveraineté et de l’indépendance des états. » Le Conseil des ministres de la Ligue arabe a rejeté par ailleurs « le projet initié par le Maroc en vue de l’élaboration d’un rapport additionnel portant sur les dimensions juridique et humaine en complément au «Plan global pour réduire le recrutement d’enfants dans les conflits armés et terroristes » et il a confié au Secrétariat général de la ligue, la tâche de conduire l’opération en concertation avec l’ensemble des états membres.» Par ailleurs Amar Belani juge « malheureux de dresser le constat amer de l’instrumentalisation de la Ligue des états arabes, par un petit groupe au service d’intérêts étroits, dans des joutes stériles qui éloignent la Ligue de sa vocation essentielle et limite ses contributions tant à la promotion de la cause légitime du peuple palestinien qu’à la résilience nécessaire pour relever les défis du monde contemporain. »

