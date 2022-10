Ligue arabe: 3 sommets en Algérie et des décisions à la hauteur des aspirations des peuples

ALGER- L’Algérie s’apprête à abriter, début novembre prochain, le 31e Sommet arabe, le 4e de son histoire depuis son adhésion à la Ligue arabe en août 1962.

Le 6e Sommet de la Ligue Arabe tenu du 26 au 28 novembre 1973 aura été le premier rendez-vous a été abrité par l’Algérie, une édition qui a vu l’adhésion de la Mauritanie et ses participants saluer les décisions des Etats africains qui ont décidé de rompre leurs relations avec l’entité sioniste.

Dans la déclaration finale du 6e sommet, les Chefs d’Etat arabes ont exigé deux conditions pour la paix avec l’entité sioniste, le retrait de tous les territoires arabes occupés en 1967, en particulier El-Qods, et le rétablissement du peuple palestinien dans la plénitude de ses droits.

Les dirigeants arabes ont convenu, lors de ce sommet, de fournir un appui financier et militaire aux deux fronts syrien et égyptien en vue de poursuivre leur combat contre l’occupation, de continuer à utiliser l’arme du pétrole arabe, de lever l’embargo sur l’exportation du pétrole vers les pays qui ont rompu leurs relations avec Israël en guise de soutien à la cause arabe juste, et de lancer un plan de reconstruction poste-guerre pour renforcer les valeurs de la lutte chez les peuples arabes.

En 1988 (7-9 juin), l’Algérie a abrité, pour la deuxième fois, le Sommet arabe qui a été consacré aux développements dans les territoires palestiniens occupés et la condamnation de l’attaque américaine contre la Libye.

Huit (8) principales résolutions ont été adoptées lors ce sommet extraordinaire, à savoir le soutien de la première Intifada palestinienne, l’appel à l’organisation d’une conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient sous les auspices de l’ONU, et la réaffirmation de l’engagement de la Ligue arabe quant au boycott de l’entité sioniste.

Les dirigeants arabes ont condamné également la politique américaine encourageant l’entité sioniste à poursuivre ses agressions et violations, insistant sur sa position pour la restitution des territoires libanais, outre la condamnation de l’attaque américaine contre la Libye et la reconnaissance de la souveraineté de la Libye sur le golfe de Syrte.

Les leaders arabes ont condamné lors du Sommet de 1988 le terrorisme international et le racisme, accordant un intérêt particulier au désarmement nucléaire progressif.

Les souverains et chefs d’Etat arabes se sont réunis une troisième fois en Algérie les 22 et 23 mars 2005, une session sanctionnée par de nombreuses décisions exprimant la position arabe officielle vis-à-vis des questions d’actualité, en particulier l’activation de l’initiative arabe de paix étant le cadre arabe pour tout règlement au Moyen-Orient, en sus des développements survenus en Irak, le Soudan et la Somalie.

Le communiqué final du sommet de 2005, a mis en avant les efforts consentis pour réformer la Ligue arabe en ce qui concerne le mécanisme de suivi de l’application des décisions et l’adoption d’un nouveau mode de vote des décisions.

Les chefs d’Etat arabes ont convenu aussi d’approfondir le parcours de développement et de modernisation dans le monde arabe en réponse aux aspirations des peuples arabes et les mutations que connait le monde.

Concernant le conflit arabo-israélien, les leaders arabes ont réitéré leur attachement à l’initiative arabe de paix décidée lors du sommet de Beyrouth en 2002 et les résolutions de la légalité internationale, appelant le Quartet à la reprise des travaux en vue de réaliser la paix juste et inclusive conformément à l’initiative et la feuille de route.

Les participants ont mis en avant les résultats du congrès de la réconciliation somalienne à Nairobi à l’instar de la constitution des institutions de l’Etat, saluant par là même la disposition de certains pays de dépêcher des forces de maintien de la paix à la Somalie.

Concernant le terrorisme, les souverains et chefs d’Etat arabes ont réaffirmé leur « ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et quelles qu’en soient les motivations », rejetant « tout amalgame entre le terrorisme et une religion ou culture » spécifique, et entre ce fléau et le droit légitime des peuples de lutter contre l’occupation étrangère.

Les leaders arabes ont insisté sur l’importance d’engager des réformes à l’effet de permettre à l’ONU de s’acquitter convenablement de ses missions. Ils ont accueilli favorablement la proposition algérienne relative au lancement d’un satellite arabe pour le contrôle de la planète.

Dates des Sommets arabes depuis 1964

Depuis 1964, année de la première réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, 30 sommets ordinaires et 12 extraordinaires se sont tenus et dont voici les dates :

SOMMETS ORDINAIRES

01- Sommet ordinaire au Caire (Egypte), du 13 au 17 janvier 1964.

02- Sommet ordinaire à Alexandrie (Egypte), du 5 au 11 septembre 1964.

03- Sommet ordinaire à Casablanca (Maroc), du 13 au 17 septembre 1965.

04- Sommet ordinaire à Khartoum (Soudan), du 29 août au 1er septembre 1967.

05- Sommet ordinaire à Rabat (Maroc), le 23 décembre 1969.

06- Sommet ordinaire à Alger (Algérie), du 26 au 28 novembre 1973.

07- Sommet ordinaire à Rabat (Maroc), du 26 au 29 octobre 1974.

08- Sommet ordinaire au Caire (Egypte), les 25-26 octobre 1976.

09- Sommet ordinaire à Baghdad (Irak), du 2 au 5 novembre 1978.

10- Sommet ordinaire à Tunis (Tunisie), du 20 au 22 novembre 1979.

11- Sommet ordinaire à Amman (Jordanie), du 25 au 27 novembre 1980.

12- Sommet ordinaire à Fès (Maroc), organisé deux fois : « Fès 1 » le 25 novembre 1981 et « Fès 2 » du 6 au 9 septembre 1982.

13- Sommet ordinaire à Amman (Jordanie), les 27-28 mars 2001.

14- Sommet ordinaire à Beyrouth (Liban), les 27-28 mars 2002.

15- Sommet ordinaire à Sharm El-Sheikh (Egypte), le 1er mars 2003.

16- Sommet ordinaire à Tunis (Tunisie), les 22-23 mai 2004.

17- Sommet ordinaire à Alger (Algérie), les 22-23 mars 2005.

18- Sommet ordinaire à Khartoum (Soudan), les 28-29 mars 2006.

19- Sommet ordinaire à Riyadh (Arabie saoudite), les 28-29 mars 2007.

20- Sommet ordinaire à Damas (Syrie), les 29-30 mars 2008.

21- Sommet ordinaire à Doha (Qatar), le 30 mars 2009.

22- Sommet ordinaire à Syrte (Libye), les 27-28 mars 2010.

23- Sommet ordinaire à Baghdad (Irak), le 29 mars 2012.

24- Sommet ordinaire à Doha (Qatar), les 26-27 mars 2013.

25- Sommet ordinaire à Koweït (Koweït), les 25-26 mars 2014.

26- Sommet ordinaire à Sharm El-Sheikh (Egypte), le 28 mars 2015.

27- Sommet ordinaire à Nouakchott (Mauritanie), les 25-26 juillet 2016.

28- Sommet ordinaire en Mer Morte (Jordanie), le 29 mars 2017.

29- Sommet ordinaire à Dhahran (Arabie saoudite), le 15 avril 2018.

30- Sommet ordinaire à Tunis (Tunisie), le 31 mars 2019.

SOMMETS EXTRAORDINAIRES

01- Sommet extraordinaire au Caire (Egypte), le 27 septembre 1970.

02- Sommet extraordinaire à Riyadh (Arabie saoudite), du 16 au 18 octobre 1976.

03- Sommet extraordinaire à Casablanca (Maroc), du 7 au 9 août 1985.

04- Sommet extraordinaire à Amman (Jordanie), du 8 au 11 novembre 1987.

05- Sommet extraordinaire à Alger (Algérie), du 7 au 9 juin 1988.

06- Sommet extraordinaire à Casablanca (Maroc), du 23 au 26 mai 1989.

07- Sommet extraordinaire à Baghdad (Irak), du 28 au 30 mai 1990.

08- Sommet extraordinaire au Caire (Egypte), les 9-10 août 1990.

09- Sommet extraordinaire au Caire (Egypte), du 21 au 23 juin 1996.

10- Sommet extraordinaire au Caire (Egypte), les 21-22 octobre 2000.

11- Sommet extraordinaire à Syrte (Libye), le 9 octobre 2010.

12- Sommet extraordinaire à La Mecque (Arabie saoudite), le 30 mai 2019.

