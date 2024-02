Libre expression: Haro !

J’ exprimie ici mes préoccupations profondes concernant la question de l’esclavage et de l’injustice liée à la distribution des terres agricoles dans notre pays. Il est important de reconnaître l’importance de la justice et de l’égalité dans la société Mauritanienne ,ainsi que de condamner toute forme d’oppression et de répression.

Chers compatriotes Il est crucial de sensibiliser et de mobiliser les gens pour mettre fin à ces pratiques injustes.

Il est essentiel de sensibiliser sur les conséquences dévastatrices de l’esclavage , des séquelles et de travailler à son élimination complète dans notre pays . Cela implique des efforts au niveau local, national et international pour mettre fin à cette pratique inhumaine.

La distribution des terres agricoles devrait être basée sur des critères équitables et non discriminatoires. Il est important de promouvoir une énième réforme foncière qui garantisse l’égalité d’accès à la terre pour tous les citoyens, indépendamment de leur origine tribale.

La répression et l’emprisonnement de personnes qui défendent leurs droits légitimes sont inacceptables. Chers compatriotes Il est crucial de condamner toute forme de répression.

J’ encourage tous les Mauritaniens de s’exprimez sur ces questions importantes, et il est crucial de continuer à travailler pour promouvoir la justice, l’égalité et les droits fondamentaux pour tous les citoyens Mauritaniens.

Abdoulaziz DEME