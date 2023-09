L’Histoire nous aide à savoir d’où nous venons et où nous allons.

De génération en génération, les hommes et les femmes Mauritaniens et Patriotes qui nous ont précédés se sont efforcés de nous laisser un pays en paix. Nous leur sommes redevables du sort confortable qui est le nôtre.

C’est en effet vrai que l’histoire joue un rôle essentiel pour comprendre nos origines et orienter nos actions futures. Les hommes et les femmes patriotes mauritaniens qui nous ont précédés ont travaillé dur pour bâtir

un pays en paix, et nous leur devons une dette de gratitude pour la situation confortable dans laquelle nous trouvons aujourd’hui pourquoi ne pas continuer ?

Leur dévouement et leurs sacrifices ont contribué à créer un environnement propice à notre épanouissement. Leurs luttes pour l’indépendance, la justice et la stabilité ont jeté les bases sur lesquelles nous appuyons

aujourd’hui. Grâce à eux, nous sommes en mesure de bénéficier d’un pays qui aspire à la paix et qui nous offre de nombreuses opportunités.

Il est important de prendre conscience de cette responsabilité héritée et de valoriser l’importance de préserver la paix et le développement du pays pour les générations futures. En comprenant notre passé, nous pouvons mieux

nous positionner pour façonner un avenir meilleur.

En tant que Mauritanien(ne)s, il est de notre devoir de nous engager à construire et à préserver un pays inclusif, juste et prospère. Cela signifie participer activement à la consolidation de la paix, à la promotion du dialogue intercommunautaire et au respect des droits de tous les citoyens.

En honorant l’héritage de nos prédécesseurs, nous pouvons continuer à construire une nation forte et unie.

N’oublions pas que notre histoire est une source d’inspiration et de leçon.

Apprenons de nos erreurs passées et cherchons à créer un avenir meilleur, en veillant à ce que les générations futures héritent d’un pays encore plus prospère et pacifique que celui que nous avons reçu.

Abdoulaziz DEME

Le 25 Septembre 2023