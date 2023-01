L’ex-président répond aux accusations contre lui via Facebook.

Juste avant le procès aujourd’hui, l’ex-président répond aux accusations portées contre lui via Facebook, le juge ordonne son incarcération.

Le procès d’Ould Abdel Aziz doit s’ouvrir ce mercredi dans le cadre d’une affaire de corruption présumée vieille d’une décennie.

Outre Ould Abdel Aziz, 66 ans, qui a dirigé la Mauritanie de 2009 à 2019, 10 anciens responsables qui ont travaillé avec lui, dont deux premiers ministres, ont été reconnus coupables d’illégalité.

Il est jugé pour enrichissement, blanchiment d’argent et octroi de privilèges indus dans des accords gouvernementaux. .

Hier, mardi, le tribunal a ordonné à la police d’arrêter l’ancien président et de le mettre en prison pour qu’il soit jugé.

Des militants sur les réseaux sociaux ont déclaré que la police était venue à son domicile et l’avait emmené en prison.

Les autorités avaient pris toutes les mesures d’organisation et de sécurité pour assurer la transparence du procès, selon le porte-parole du gouvernement, Nany Ould Chrougha.

Les accusations sont des « allégations érronées », selon l’ex-président

Dans un message publié sur son compte Facebook quelques heures avant son procès, Ould Abdel Aziz a déclaré qu’il comparaîtrait pour la première fois après 31 ans de service militaire.

D’abord, l’ancien président a nié les accusations de corruption portées contre lui, les qualifiant d’erronées.

Ensuite, il a déclaré qu’il défendrait son honneur et sa dignité et les « droits de tous » pendant le procès.

Puis, il prouverait que « les accusations fabriquées contre lui sont fausses », comme il m’a dit.

Relatant ce qu’il pensait avoir accompli pendant son mandat, il a déclaré qu’il avait apporté des changements spectaculaires.

Affirmant qu’il a changé positivement le visage du pays et améliorer considérablement la vie des citoyens les plus vulnérables.

Le mois dernier, après des semaines de délibérations, la Cour suprême-la plus haute instance judiciaire mauritanienne –

Laquelle a rejeté un appel de l’équipe de défense pour acquitter Ould Abdel Aziz.

Ensuite; elle a décidé de renvoyer son dossier devant le tribunal pour corruption après avoir épuisé le délai du contrôle judiciaire.

La justice mauritanienne a décidé de poursuivre l’ancien président.

Il y a avec lui certains responsables sous son règne, sur la base d’un rapport préparé par une commission d’enquête parlementaire.

Cette commission a conclu « un enrichissement illicite, recel et blanchiment d’argent au cours des dix années où il était au pouvoir » .

Et in fine, elle a déclaré avoir trouvé d’énormes avoirs de l’ancien président et de ses proches.

Elle estime ces avoirs à 100 millions de dollars. Cependant, l’ancien président nie avoir prit cet argent.

Il déclare être » victime d’un règlement des comptes ». et affirme que ses poursuites visent à ternir son image et à l’empêcher d’exercer la politique.