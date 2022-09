L’ex-président Aziz libéré et attend son procès

L’ex-président mauritanien Aziz libéré et attend son procès pour corruption présumée..

Un journaliste de l’AFP a noté que l’ancien président disgracié de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz, a été arrêté après plus d’un an de détention préventive et de contrôle judiciaire.La liberté a été rétablie dans la nuit de mercredi à jeudi et attend son procès pour corruption présumée.

« Son contrôle judiciaire s’est terminé à minuit ce mercredi et il est libre d’agir dans le cadre de la loi, ce qui ne veut pas dire que son dossier est clos, loin de là », a déclaré à l’AFP un juge d’instruction sous couvert d’anonymat. M. Aziz, 65 ans, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, est sorti de chez lui et a salué les quelques personnes venues célébrer son retour à la liberté de mouvement.

« Oui, il a retrouvé sa liberté, son passeport lui sera restitué et les clés de son domicile à Akjoujt lui seront remises », a déclaré à l’AFP son avocat principal Mohameden Ould Icheddou.

En mars 2021, l’ancien chef de l’État et une dizaine de hauts fonctionnaires ont été inculpés de corruption, blanchiment d’argent, enrichissement illicite, dilapidation de biens publics, octroi d’avantages indus et entrave à la justice. « La priorité de l’ancien président était de se faire soigner à l’étranger après tout le stress et l’infarctus », a-t-il ajouté. Il a été placé en détention au mois de juin suivant pour non-respect des mesures de contrôle judiciaire et trouble à l’ordre public.

A minuit (00h00 GMT jeudi), la police a commencé à lever les barrières autour de son domicile dans la capitale.