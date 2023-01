L’ex président Aziz, jugé depuis mercredi, mobilise ses réseaux.

Publié dans Mondafrique par Nicolas Beau le 26 janvier 2023.

Mohamed Ould Abdel Aziz, l’ex Président mauritanien,est jugé à partir de mercredi sous l’accusation d’avoir abusé du pouvoir pour amasser une fortune immense.

La justice mauritanienne a fait arrêter M. Aziz, mardi après-midi en vue de son procès, a rapporté un de ses avocats, Me Ciré Cledor Ly. Dans l’impossibilité constitutionnelle de se présenter pour un troisième mandat, l’ex-président avait cédé la place à son chef d’état major, Mohamed Ould Ghazouani, il y a moins de quatre ans. Mais ce retrait du pouvoir n’était dans son esprit que provisoire. Et l’ancien chef d’état n’avait cessé, depuis, de mobiliser ses réseaux, d’entraver la gestion de son successeur, de tenter de se faire nommer à la tète du mouvement politique majoritaire et enfin de neutraliser son successeur par une tentative de coup d’état qui avait échoué.

L’occasion ratée

Ainsi l’ex président Aziz devient, dans le cadre d’une instruction transparente et indépendante, l’un des rares ex-chefs d’Etat à répondre d’enrichissement illicite pendant les années, de 2008 à 2019, où il a dirigé ce pays charnière entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne, secoué naguère par les coups d’Etat et les agissements jihadistes. S’il avait, grâce notamment au professionnalisme son chef d’état major devenu son successeur, réussi sur le plan sécuritaire dansle cadre du G5 créé par la France, sa gestion économique aura été calamiteuse, alors que la Mauritanie, riche en ressources de fer, d’or et de pêche, avait les moyens d’un réel essor économique.

