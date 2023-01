L’évènement: journée TOTAL de Mediapart

TotalEnergies sait que ses activités sont nocives pour le climat depuis 1971. Pourtant, le géant pétrolier continue d’émettre autant de gaz à effet de serre que l’ensemble des Français. Et en pleine crise énergétique, TotalEnergies a récemment annoncé un bénéfice record de 14 milliards d’euros.

Rendez-vous le 28 janvier, de 12h30 à 18h30, à la Cité Fertile de Pantin (93), pour un événement articulé autour de plusieurs tables rondes, de projections d’un documentaire, d’installations artistiques et de moments d’échanges avec le public pour parler des crimes environnementaux, sociaux et financiers de la multinationale.

Mediapart, journal d’information numérique, indépendant et participatif, organise une journée spéciale TotalEnergies le 28 janvier, à la Cité Fertile de Pantin.

