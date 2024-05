Lettre aux candidats présidentiels en Mauritanie:*

Priorité à l’éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap

Chers candidats à la présidence,

Nous attirons votre attention sur l’importance cruciale de l’éducation des enfants et des jeunes en situation de handicap en Mauritanie. Malheureusement, aucun de vos programmes électoraux ne mentionne cet enjeu majeur qui devrait être une priorité nationale. Nos propositions concrètes pour améliorer cette situation :

Construire de nouveaux instituts spécialisés : Il est essentiel de créer de nouveaux établissements spécialisés pour garantir l’éducation de tous les enfants en situation de handicap qui ne peuvent fréquenter les écoles ordinaires. Cela inclut les enfants ayant des handicaps moteurs sévères, des déficiences visuelles, auditives, mentales, des troubles du spectre autistique, etc.

Promouvoir l’éducation inclusive de qualité : Mettre en place un maillage territorial efficace pour offrir aux enfants handicapés une éducation de proximité dans les écoles situées près de chez eux. Cela favorisera leur intégration sociale et leur épanouissement personnel.

Améliorer l’environnement pédagogique et matériel : Il est nécessaire d’investir dans des équipements et des supports didactiques adaptés aux besoins des enfants en situation de handicap. De plus, il est primordial de rendre toutes les infrastructures scolaires accessibles aux enfants handicapés, en les mettant aux normes d’accessibilité.

Nous vous exhortons, en tant que futur président de la Mauritanie, à inclure dans vos programmes électoraux des mesures concrètes et ambitieuses pour garantir une éducation de qualité à tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap. L’éducation inclusive est un pilier essentiel du développement d’une société juste et solidaire.

Veuillez prendre en considération ces recommandations pour construire un avenir meilleur et plus inclusif pour tous les enfants mauritaniens.

Cordialement, Les citoyens soucieux de l’éducation inclusive

Abdoulaziz Dème

Le 22 Mai 2024