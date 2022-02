Les rencontres de Kaïs Saïed en marge du Sommet UE-UA à Bruxelles

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, vendredi 18 février 2022, à Bruxelles avec le président égyptien, Abdelfattah Al Sissi; une rencontre qui a été l’occasion de réaffirmer la solidité des relations historiques de fraternité et de coopération entre les deux pays, indique un communiqué de la présidence de la République.

Les deux présidents ont souligné leur attachement à consacrer la tradition de dialogue et de concertation pour donner un fort élan aux relations privilégiées entre les deux pays, au service de l’intérêt des deux peuples frères.

L’entretien a permis par ailleurs d’aborder les questions bilatérales et régionales d’intérêt commun ainsi que les thèmes inscrits à l’ordre du jour du 6e Sommet UE-UA qui se tient actuellement à Bruxelles.

Le chef de l’Etat s’est également entretenu avec le chancelier autrichien, Karl Nehammer. L’accent a été mis sur le développement des relations bilatérales, en particulier dans les domaines économiques, commerciales et sanitaires.

Après avoir passé en revue les raisons qui avaient motivé l’annonce de l’état d’exception, Saied a évoqué les prochaines échéances en Tunisie au cours de 2022, tout en insistant sur son engagement à garantir les droits et libertés et son attachement aux valeurs démocratiques et à l’indépendance de la justice.

Il a, sur un autre plan, affirmé que la Tunisie soutient la candidature de l’Autriche comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Il a adressé une invitation au chancelier à visiter la Tunisie.

Ce dernier a indiqué que son pays suit de près la situation en Tunisie et est disposé à lui fournir tout le soutien possible. Il a affirmé la volonté de l’Autriche de consolider ses relations économiques avec la Tunisie et d’œuvrer en vue d’aplanir les difficultés que les entreprises autrichiennes installées en Tunisie pourraient rencontrer.

Toujours en marge du Sommet, Kais Saied a eu d’autres rencontres, notamment avec le président français, Emmanuel Macron, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Manfi, le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, le président ivoirien Alassane Ouattara, et le président Nigérian, Muhammadu Buhari.

Ces entretiens ont porté sur le besoin de nouvelles visions pratiques de nature à consolider le rôle de l’Europe dans la réalisation de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique.

Rappelons que Kaïs Saïed a eu un entretien avec le président nigérien, Mohamed Bazoum, avec lequel il discuté du renforcement des relations entre les deux pays et du développement des projets de partenariat au service des deux peuples.

WMC avec TAP