Les principaux candidats à la présidence de la CE : sujets du débat

Les principaux candidats à la présidence de la CE : principaux sujets du débat

Les candidats au poste de chef de la Commission européenne se sont affrontés dans un conflit direct à l’antenne retransmis par l’édition française d’ Euronews . Les cinq candidats significatifs sont Walter Bayer (Autriche, Gauche européenne), Sandro Gozzi (Italie, Renew Europe Now), Ursula von der Leyen (Allemagne, Parti national européen (PPE), Terri Reintke (Allemagne, Verts européens) et Nicolas Schmidt ( Luxembourg, Parti Socialiste Européen (PSE) Ils ont débattu des thèmes suivants : migration, protection paneuropéenne, développement économique et pauvreté.

Focus sur la croissance, l’emploi et la pauvreté

Nicola Schmitt, la première intervenante, estime que l’Europe devrait investir dans les personnes et leurs compétences afin de lutter contre le chômage et de sortir les gens de la pauvreté. « Investir dans les gens est fondamental », a-t-il déclaré.

Terry Reintke soutient que nous devrions remettre en question l’idée selon laquelle l’action climatique régionale et le triomphe économique s’excluent mutuellement.

Walter Baier, de La Gauche, affirme que le logement est au cœur du problème de pauvreté en Europe et appelle à des mesures pour réduire les loyers, qui augmentent dans de nombreuses régions du bloc.

Dans la dernière enquête Eurobaromètre, deux des trois principales préoccupations des habitants sont la lutte contre la pauvreté et la création de nouveaux emplois.

Les guerres en Ukraine et à Gaza

« Nous ne pouvons pas donner à Orbán le droit de ne pas être d’accord sur notre sécurité », estime Reintke

en matière de politique étrangère, comme le fait le Premier ministre hongrois Viktor Orbán.

« Nous ne pouvons pas simplement cesser de dépenser de l’argent ensemble, nous devons aussi mettre fin à l’unanimité au sein du Conseil en matière de défense et de politique étrangère, nous ne pouvons pas donner à des gens comme Viktor Orbán le droit d’être en désaccord sur notre sécurité », a déclaré Reintke. .

Von der Leyen soutient le concept grec de défense aérienne commune européenne. Le

bloc a récemment été contraint de rechercher des solutions créatives pour contourner Orbán au Conseil, et les paquets de sanctions contre la Russie à cause de la guerre en Russie ont été édulcorés pour obtenir son approbation, a écrit le journal. Médias européens.

Bayer confronte von der Leyen sur la guerre à Gaza

« Je suis vraiment étonné que nous soyons ici pour parler de paix et de sécurité, et que personne ne mentionne même Gaza et Israël », demande avec véhémence Walter Bayer.

Von der Leyen a répondu que l’origine du différend était l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle environ 1 200 Israéliens ont été tués et plus de 200 autres ont été kidnappés à Gaza.

Elle a souligné comment le bloc a quadruplé son aide philanthropique aux Palestiniens depuis le début de la guerre et continue de financer l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Agriculture et subventions

Terry Reintke a appelé à un « changement » dans la manière dont l’Europe distribue ses subventions agricoles.

« Nous constatons que les agriculteurs ne peuvent actuellement pas vivre de ce qu’ils produisent. Nous devons changer la manière dont nous distribuons les subventions en Europe ».

Dans une récente déclaration à Euronews, Reintke a appelé à davantage de subventions pour atteindre les petits producteurs agricoles locaux.

Von der Leyen défend la dérogation aux subventions agricoles après les rassemblements d’agriculteurs

dont Ursula von der Leyen a tenté de décrire en détail ce que les agriculteurs attendent du pouvoir exécutif de l’Union européenne dans le cadre du dialogue stratégique en cours, lancé par le chef de la Commission lui-même en janvier.

» Au cours de la conversation, les réponses des agriculteurs sont assez claires. Ils partagent : Nous voulons l’indifférence par rapport au climat, parce que nous vivons de la nature, je lance juste un appel, nous voulons passer des conditionnalités aux poussées, aux technologies modernes. comme des satellites et des drones, dans le but de diriger ce qui est urgent », a-t-elle rapporté.

La récente dérogation au programme de subventions agricoles de l’Union européenne, visant à réduire les formalités administratives et les inspections sur place des exploitations agricoles, a suscité des inquiétudes quant à la destruction de l’architecture verte du programme.

Le Green Deal

Le Green Deal a façonné le mandat d’Ursula von der Leyen avec la conviction de faire du bloc un pionnier dans la lutte contre le changement climatique, ont écrit les médias européens.

Aujourd’hui, la législation environnementale européenne dans la région est devenue une question controversée ces derniers mois, les protestations des agriculteurs en colère n’étant que le signe le plus visible d’une réaction violente contre le Green Deal européen, la stratégie politique phare de la Commission européenne sous Ursula von der Leyen. .

Il y a des signes d’un fossé grandissant au-delà des Verts et d’autres partis, mais aussi au sein du centre habituel, avec les deux plus grands groupes du Parlement européen – le Parti national européen de centre-droit et les Socialistes et Démocrates – prenant des positions opposées sur un certain nombre de points. des dossiers clés, et enfin la loi sur la restauration de la nature.

Von der Leyen expose le thème de la migration

En réponse à une question de la Grèce concernant les restrictions recommandées pour une meilleure intégration des migrants dans la société européenne, Von der Leyen expose sa vision désormais familière des futures politiques migratoires de l’Union européenne.

« C’est nous, en Europe, qui décidons qui doit arriver dans l’Union européenne et dans quelles conditions, et non les trafiquants. C’est primordial », estime von der Leyen.

« Ceux qui sont ici illégalement et ne cherchent pas un endroit où vivre devraient rentrer chez eux », souligne-t-elle.

Son parti, le PPE, a proposé de manière controversée l’introduction d’une sursaturation des demandes d’asile vers des pays tiers, sur la base du controversé « modèle rwandais » créé par le Royaume-Uni. « Ce n’est pas l’Europe »

– Schmidt s’en prend à von der Leyen au sujet des accords migratoires controversés avec des pays tiers « Ce n’est pas l’Europe, ce ne sont pas des services publics européens. C’est un accord avec une tyrannie plutôt particulière et dégoûtante », a déclaré Schmitt. Il s’est basé sur une enquête menée cette semaine par la plateforme d’investigation Lighthouse Reports, qui a démontré comment les fonds européens donnent aux pays d’Afrique du Nord la possibilité de repousser « Si nous faisons concessions sur nos services publics, l’Europe sera affaiblie », a déclaré Schmitt à Euronews plus tôt ce mois-ci . L’Union européenne a des « effets de levier » sur les énormes technologies, dit Von der Leyen « Avec notre numérique Loi sur les services, nous avons pu dire à TikTok : écoutez, nous allons vérifier la méthode par laquelle vous nuisez à la santé psychologique de nos jeunes, prenons comme exemple TikTok Lite », a précisé von der Leyen, faisant référence à la récente inspection lancée par son organe exécutif de la version payante de l’application chinoise de visionnage de vidéos lancée en Espagne et en France.

« Et maintenant que cette conséquence a été annoncée, TikTok a retiré TikTok Lite du marché parce qu’il savait ce qui allait suivre. Nous avons donc un effet de levier », a déclaré von der Leyen.

Source : varna24.bg