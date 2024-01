Les pays européens deviennent chaque jour plus sévères en matière d’immigration : les mesures les plus controversées

Ces dernières années, de nombreux pays ont renforcé leurs lois sur l’immigration . La Hongrie a installé des barbelés à ses frontières et y refuse les demandes d’asile. Orban défend que la Hongrie respecte les Conventions de Genève et d’autres normes internationales sur le traitement des réfugiés, malgré les critiques adressées à Budapest par la communauté internationale. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Zeid Raad al Hussein, a accusé la Hongrie de se comporter de manière « xénophobe » et « anti-musulmane » dans sa réponse à la crise des réfugiés et a averti qu’elle commettait « des violations manifestes des droits de l’homme ». lois internationales ».

L’Italie détient des immigrants sans papiers jusqu’à 18 mois avant leur expulsion et envisage de les envoyer en Albanie. L’exécutif d’ extrême droite Giorgia Meloni a approuvé la prolongation de la période pendant laquelle les migrants peuvent être détenus jusqu’au maximum autorisé par l’ Union européenne (UE) , ainsi que l’ouverture de nouveaux centres de rapatriement, en pleine crise. en raison de leur arrivée à Lampedusa.

En réaction, dans une lettre adressée au ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatovic , a invité le gouvernement à retirer son décret sur la migration ou à le réviser.

Londres et Kigali ont signé un document visant à expulser vers le Rwanda les immigrants arrivant illégalement au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a refait l’accord pour refléter la mesure emblématique de sa politique contre l’immigration clandestine, après le refus qu’il a subi à la mi-novembre de la Cour suprême britannique , qui a confirmé que le projet était illégal tel qu’il était rédigé. Le nouvel accord a été signé à Kigali, la capitale du Rwanda, par le ministre britannique de l’Intérieur, James Cleverly, et le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta.

« Nous avons poursuivi ce partenariat avec le Royaume-Uni parce que nous pensons avoir un rôle à jouer dans cette crise de l’immigration clandestine », a déclaré Vincent Biruta lors d’une conférence de presse, tandis que James Cleverly a déclaré avoir « une immense admiration pour le gouvernement rwandais, qui a reçu de nombreuses critiques. Ce nouveau traité « répondra aux préoccupations de la Cour suprême en garantissant notamment que le Rwanda n’expulsera pas vers un autre pays les personnes transférées dans le cadre de l’association « , indique un communiqué précédemment publié par le ministère de l’Intérieur, dans réponse à une des principales préoccupations des magistrats. Le Royaume-Uni a également installé une prison flottante pour les immigrants sans papiers .

Ce sont des gouvernements de droite. Mais les lois sont également renforcées dans différents pays. En France, le Conseil constitutionnel a censuré 32 articles de la réforme de l’immigration promue par le gouvernement et qui incluait dans son dernier amendement des concessions à l’extrême droite, ce qui implique de renverser plus d’un tiers du texte, y compris des questions clés comme la durcissement des conditions imposées aux étrangers pour bénéficier d’une aide ou pour réunir leur famille. Et l’Allemagne vient d’accélérer les expulsions.

agences