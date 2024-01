Les Mourabitounes ont eu juste ce qu’ils méritent.

Le football est comme l’Economie, la Culture, l’Education, l’Agriculture…Tous ont besoin de bonne gouvernance, de transparence, d’unité nationale….A défaut on peut percer par hazard sur un aspect par circonstances fortuites mais cela ne dure pas et s’évanouit vite…C’est ce qui arrive à notre football….Des rares moments par des efforts fortuits et chanceux on arrive à une ou deux victoires splendides pour retomber juste après sur une berezina….C’est la marque de l’absence d’un fond, d’un socle solide qui permet peut-être pas toujours des victoires mais une constance dans la qualité et la facture du jeu…

Cela dit les Mourabitounes sur leurs deux matchs déjà joués à la Can n’ont pas démérité comme on dit habituellement pour nous faire bonne conscience. Ils ont eu juste ce qu’ils méritent par leurs capacités réelles et leur niveau de performance pas plus ni moins.

Emoutewekil Cheikh