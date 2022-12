Les ministres du commerce et de l’Agriculture visitent le marché des légumes.

Les ministres du Commerce, de l’Industrie, e l’Artisanat et du Tourisme et de l’Agriculture, MM. Lemrabott Ould Bennahi et Yahya Ould Ahmed El Waghef ont visité, jeudi, le marché des légumes, communément appelé Souk El Maghreb.

Sur place, les ministres ont pu évaluer l’attitude des importateurs et des commerçants vis-à-vis de la nouvelle orientation du gouvernement appelant à l’acquisition et l’encouragement du produit local.

Après avoir fait le tour du marché, les ministres ont exhorté les vendeurs et les commerçants à encourager les paysans mauritaniens par l’achat et la consommation du produit local.

Il a été question, également, des conditions de la concurrence, de qualité et de commercialisation du produit local , lors de la dernière campagne électoral.

Les ministres étaient accompagnés du wali de Nouakchott-Sud.

AMI