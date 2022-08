Les infections et décès Covid-19 dans le monde

Les infections et les décès Covid-19 continuent d’être enregistrés dans le monde entier

Les pays du monde entier ont continué d’enregistrer de nouvelles infections et de nouveaux décès à la suite du déclenchement de la pandémie de « Coronavirus » dans le monde, et vous trouverez ci-dessous les derniers décès et cas annoncés dans un certain nombre de pays au cours des dernières heures.

En Algérie, les autorités sanitaires ont enregistré 108 nouveaux cas, alors qu’au cours des dernières 24 heures, il n’y a eu aucun décès.

Et le ministère algérien de la Santé a indiqué, dans un communiqué, que le nombre total des infections a atteint 268.141 cas, tandis que le nombre total de cas guéris a atteint 179.980, et le nombre total de décès s’est stabilisé à 6.876 cas.

La santé algérienne a conseillé à ses citoyens de respecter toutes les mesures de précaution et de respecter les règles de quarantaine.

Au Maroc, le ministère marocain de la Santé a enregistré 201 nouveaux cas confirmés de coronavirus au cours des dernières 24 heures ; portant le nombre total de personnes infectées par le virus à 1 262 501 cas. Il a indiqué que deux décès dus au corona virus ont été enregistrés. Cela porte le nombre total de décès à 16 256 et 407 guérisons supplémentaires ont été enregistrées ; Portant le total des guéris à un million 243 mille et 835 cas.

En Mauritanie, le ministère de la Santé a annoncé l’enregistrement de 7 cas de coronavirus émergents, après la réalisation de 1163 examens, en plus de la guérison de 32 personnes infectées au cours des dernières 24 heures. Le ministère a confirmé, dans un communiqué, que le nombre total d’infections en Mauritanie a atteint 62 652 personnes et que le nombre total de décès a atteint 992, depuis l’apparition du virus en mars 2020.

En Indonésie, le ministère de la Santé a annoncé l’enregistrement de 250 nouvelles infections par le et 10 nouveaux décès, portant le total des infections à un million et 192 mille et 555 cas et les décès à 16 mille et 389 cas.

En Iran, le ministère de la Santé a enregistré 3 460 nouvelles infections par le virus et 61 nouveaux décès, portant le nombre total d’infections à 7 434 945 cas et de décès à 142 398 cas.

Aux Philippines, le ministère de la Santé a annoncé l’enregistrement de 4 329 nouvelles infections et 15 nouveaux décès. Cela porte le total des blessés à 3 799 334 et des décès à 60 789.

En Croatie, le ministère de la Santé a enregistré 250 nouveaux cas de coronavirus et 10 nouveaux décès, portant le nombre total d’infections à 1 192 555 et de décès à 16 389.

Au Bangladesh, le ministère de la Santé a annoncé l’enregistrement de 220 nouvelles infections et de deux nouveaux décès, portant le total des infections à deux millions et 7 mille et 119 cas et les décès à 29 mille et 304 cas.

En Autriche, le ministère de la Santé a annoncé que 5 953 nouveaux cas de coronavirus et 17 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le nombre total d’infections à 4 782 740 cas et de décès à 19 194.

Et à Hong Kong, le ministère de la Santé a enregistré 4 602 nouvelles infections et 4 nouveaux décès, portant le nombre total d’infections à 1 380 968 et les décès à 9 535 cas.

En Slovénie, le ministère de la Santé a annoncé l’enregistrement de 1603 nouvelles infections par le corona virus et un nouveau décès, portant le total des infections à un million et 93 mille et 23 infections et les décès à 6 mille et 721 cas.

Au Népal, le ministère de la Santé a enregistré 326 nouveaux cas de coronavirus et un nouveau décès, portant le nombre total d’infections à 989 676 et de décès à 11 971.

En Roumanie, le ministère de la Santé a enregistré 6 441 nouvelles infections par le corona virus et 28 nouveaux décès, portant le total des infections à 3 112 474 infections et les décès à 66 171 cas.

L‘Italie a enregistré 34 997 nouvelles infections et 158 décès. Le nombre total de cas est passé à 2.12.86771 et les décès à 173.062.

Singapour a également enregistré 5 633 nouveaux cas de coronavirus et deux décès. Le nombre total de blessés s’élève à 1 754 777 et les morts à 1 538.

La France a enregistré 28 518 nouvelles infections ; Le nombre total des cas est passé à 34 053,40 et le pays n’a enregistré aucun nouveau décès et les décès cumulés sont restés constants à 152 537 cas.

La Serbie a enregistré 5 280 nouvelles infections et 13 décès ; Le nombre total de cas est passé à 2 160 253 et les morts à 16 347.

Au Chili, 10 928 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés et 32 personnes sont décédées ; portant le nombre total de blessés à 4 297 144 et de morts à 59 773.

En Pologne, le ministère de la Santé a annoncé l’enregistrement de 4 410 nouvelles infections au virus et 15 décès. Cela porte le nombre total d’infections dans le pays à 6093 571, tandis que le nombre de morts a atteint 116 660.

Le Monténégro a enregistré 806 nouvelles infections ; Le nombre total de cas est passé à 264 464 et le pays n’a enregistré aucun nouveau décès, à tel point que le nombre cumulé de décès est resté constant à 2 754 cas.

A Cuba, les autorités sanitaires ont enregistré 85 nouveaux blessés sans décès au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de blessés dans le pays à 1,18 million et 706 blessés, alors que le nombre de morts atteint jusqu’à présent 8529 cas.

Au Mexique, les autorités sanitaires ont enregistré 17 986 nouvelles infections, portant le nombre total de blessés à 6 839 732 cas confirmés et 93 décès, portant le nombre de morts à 328 221 cas.

En Bolivie, les autorités sanitaires ont enregistré 4 106 nouvelles infections par le Covid-19 ; portant le nombre total de blessés à un million et 60 484 cas confirmés et 6 décès ont été enregistrés ; Le nombre de morts était de 22 089.