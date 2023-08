Les gardes civils du Tage s’expriment : « C’était un transfert très difficile, les immigrés ne voulaient pas retourner au Sénégal »

Les agents de la Garde civile du navire Río Tajo ont vécu une semaine de tensions avec les 168 immigrants secourus et certains d’entre eux racontent à Vozpópuli leur expérience : « Cela a été un transfert très difficile »

Les immigrés secourus par la Garde civile en Mauritanie sont déjà au Sénégal.

Une semaine tendue. C’est ainsi que les agents de la Garde civile du patrouilleur Río Tajo ont vécu ces derniers jours avec les immigrés subsahariens qu’ils ont secourus en haute mer. Beaucoup d’entre eux ont poussé un soupir de soulagement lorsqu’ils se sont retrouvés seuls sur le pont du bateau. Deux tentatives de mutinerie évitées ont été le bilan d’une intervention compliquée car les 168 personnes ne voulaient pas rentrer au Sénégal , comme l’ont expliqué certains de ces membres de l’Institut armé à Vozpópuli .

Un voyage incertain de six jours. Après le débarquement du dernier immigrant, plusieurs agents se sont embrassés en signe de travail bien fait. « Ça a été un transfert très difficile « , reconnaît l’un de ces personnels qui assistait des dizaines de personnes.

Et dès le début, l’objectif des migrants était d’être transférés aux îles Canaries. « Ils ne voulaient pas retourner au Sénégal. Ils étaient en colère « , détaillent ces mêmes sources. De plus, certains d’entre eux ont eu des moments de tension avec les caméras postées sur la côte en attendant leur retour.

Les migrants voulaient être transférés en Espagne

Ils ignoraient totalement l’ampleur médiatique qu’avait prise l’affaire. Ils n’ont pas souhaité apparaître dans les médias à leur arrivée au port sénégalais de Saint Louis. Le transbordement du fleuve Tage a été réalisé en collaboration avec la Marine sénégalaise, chargée de les déposer dans la zone.

Selon le ministère de l’Intérieur, les 168 migrants sont arrivés en bon état. Leur périple a débuté jeudi dernier lorsqu’ils ont été secourus devant le port de Nouadhibou (Mauritanie). Dans un premier temps, l’intention était de les restituer à leurs terres, mais les autorités du pays ont refusé.

Deux mutineries et une tentative de grève de la faim pour les transférer en Espagne. Les agents du Tage ont dû tirer en l’air à deux reprises pour échapper à la coercition du groupe de subsahariens . Les troupes espagnoles sont restées calmes à tout moment. « Le voyage s’est déroulé dans le calme », ​​raconte un autre de ces militaires.

Des émeutes parmi les immigrants ont eu lieu lors de la distribution de nourriture. « Pour des raisons de sécurité, il a été ordonné que les gardes civils ne la distribuent pas, mais que quelques hommes de confiance la récupéraient et la distribuaient aux autres », expliquent-ils.

Son travail était principalement humanitaire. Durant tous ces jours, les agents ont dû fournir de la nourriture aux 168 hommes qui sont montés à bord du bateau et également maintenir l’hygiène avec « un travail continu de nettoyage et de désinfection », soulignent des sources de l’Institut armé. Ce groupe a dû faire ses besoins dans des seaux en raison du grand nombre de personnes à l’intérieur du Tage.

Le blocus a conduit à un séjour dans le patrouilleur dans lequel la situation hygiénique et sanitaire s’est dégradée au fil des jours . Le ministre de l’Intérieur par intérim, Fernando Grande-Marlaska , a souligné le travail « extraordinaire » de l’équipage du fleuve Tage qui a participé « à cette opération humanitaire » et qui a réussi à « sauver la vie de tous les secourus » partis en un cayuco du Sénégal.

Le Tage, un ancien patrouilleur utilisé par Frontex

Le Río Tajo est un vieux remorqueur d’une cinquantaine d’années transformé en patrouilleur provisoire pour la mission Frontex de l’Union européenne. « Les progrès sont très lents car ce vieux bateau, aujourd’hui patrouilleur provisoire de style ‘vintage’, navigue à une vitesse maximale de 11 nœuds « , a expliqué le secrétaire de communication du JUCIL, Agustín Leal.

L’association professionnelle Justice pour la Garde Civile (JUCIL) a demandé que les commissions de l’Intérieur et des Affaires étrangères du Congrès « enquêtent immédiatement sur les responsabilités de la mauvaise gestion et du désastre de l’immigration » . « En plus de la mutinerie, contrôlée par nos camarades grâce à l’usage de tirs en l’air avec des armes longues, nous sommes préoccupés par la situation hygiénique et sanitaire de ces travailleurs, qui sont également des travailleurs espagnols, bien qu’aucun ministère, pas même le Ministère , semble s’intéresser à leur situation : « Je travaille », ajoute Leal.

Fatigué mais satisfait

Enfin, ce groupe a exigé que les agents de la Garde Civile du Tage soient soignés à leur arrivée au port de Las Palmas de Gran Canaria en raison de la forte pression subie au cours de ces semaines.

De son côté, l’Association unifiée des gardes civiles (AUGC) a revendiqué le fait que l’Intérieur ait répondu à ses demandes de trouver une solution aux événements dans les plus brefs délais. Cette entité a dénoncé qu’« à aucun moment » elle n’a répondu à ses propositions visant à « atténuer la situation dégradante des gardes civils ». Quoi qu’il en soit, les agents du Tage se dirigent déjà vers l’Espagne fatigués mais avec la satisfaction du travail bien fait.

Borja Méndez

Source: vozpopuli