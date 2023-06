Les foules quittent Muzdalifah pour Mina alors que le pèlerinage du Hajj se poursuit.

LA MECQUE: Le 10e jour de Dhul-Hijjah, les pèlerins du Hajj se dirigent vers Mina depuis Muzdalifah après avoir passé toute la journée précédente, le jour d’Arafat, au mont Arafat.

Pendant leur séjour à Muzdalifah, les pèlerins ont chacun ramassé un certain nombre de petites pierres appelées «Jamarat».

Ces pierres doivent être utilisées une fois qu’ils arrivent à Mina, où les pèlerins effectuent le «premier lancer» de Jamarat, avant de se diriger vers la Grande Mosquée de La Mecque pour le tawaf («circumambulations») et le «sacrifice de l’agneau», en commémoration du sacrifice que le prophète Abraham avait prévu de faire à son fils Ismaïl comme acte d’obéissance à Allah.

Alors que les pèlerins étaient à Muzdalifah, après avoir terminé les prières du Maghreb et d’Isha, certains étaient épuisés, et se sont reposés après une longue journée à Arafat.

«C’était une expérience indescriptible. Nous venons d’arriver d’Arafat et nous avons prié. Maintenant, comme vous le voyez, je ramasse des Jamarat», a affirmé Rami al-Joudaai, un fidèle originaire de Syrie qui accomplit le pèlerinage pour la première fois.

Un autre pèlerin participant à son sixième Hajj a décrit ses expériences à Arab News et expliqué pourquoi il revenait à nouveau. «Toutes mes expériences précédentes étaient excellentes. J’étais ici en 2019, 2017 et 2016. La seule fois où je n’étais pas là, c’était l’année dernière», a indiqué Hajj Hachim Aliraqi.

Certains pèlerins prennent le temps de se reposer, de se rafraîchir, voire de faire une courte sieste à Muzdalifah, faisant à nouveau un plein d’énergie et se préparant pour le prochain arrêt à Mina.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com

Source: Arabnews.fr