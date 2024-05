Les Flam décident de la suspension de leur participation à la CVE.

Les Forces de Libération Africaines de Mauritanie (Flam) décident de la suspension de leur participation à la « Coalition Vivre Ensemble ».

Cette décision découle du soutien naturel apporté par les Flam à la candidature de BA Mamadou Bocar à l’élection présidentielle 2024, et notre désir de maintenir une cohérence entre nos principes et nos actions politiques. Nous sommes convaincus que le choix de soutenir la candidature de BA Mamadou Bocar est conforme à notre vision et à nos valeurs.

De plus, nous regrettons de constater que la CVE a manqué de neutralité dans le processus électoral, ce qui a également influencé notre décision de suspendre notre participation.

En effet, la décision finale de la CVE qui devait être à équidistance des candidats, puisque n’ayant pas pu aboutir à une candidature unique qui était semble-t-il son objectif, montre bien que, dès le début, la démarche était d’amener les différents candidats a s’aligner sur un candidat choisi par son porte parole. Ce qui avait été compris par nombre d’acteurs notamment la jeunesse de la CVE, d’où l’échec de cette démarche.

Nous avons accueilli avec satisfaction la décision de cette jeunesse de la « Coalition Vivre Ensemble » qui a également choisi de suivre la voie de l’unité en soutenant la candidature de BA Mamadou Bocar.

Nous tenons à exprimer à tous nos partenaires de la CVE notre gratitude pour les échanges fructueux que nous avons eus au sein de la coalition et pour les efforts déployés ensemble pour promouvoir nos idéaux communs.

Le 30 avril 2024

Le président des FLAM

Ba Mamadou Sidi