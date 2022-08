Les faiblesses sont exacerbées par les puissances occidentales.

L’homme d’affaires indien revient, dans un article paru ce samedi, dans un journal brésilien, sur la façon dont la question de la dette se révèle comme un enchevêtrement de fils pour le continent et comment la présence militaire étrangère cache des intérêts économiques.

Le continent africain est devenu « la victime collatérale » du conflit lointain entre la Russie et l’Ukraine, qui révèle la fragilité structurelle des économies du continent, exposant une crise alimentaire exacerbée par le changement climatique et une crise sanitaire accélérée par le Covid-19, écrit l’Indien homme d’affaires, Vijay Mallia, dans un article publié dans l’édition d’hier du journal brésilien « Estadão ».

Une troisième faiblesse de longue date est que la plupart des États africains ont peu de liberté pour gérer leurs budgets à mesure que le remboursement de la dette et les coûts de remboursement augmentent. « Le montant de la dette publique est à son plus haut niveau depuis plus de deux décennies et de nombreux pays à faible revenu sont sur endettés ou proches du surendettement », écrit l’auteur, citant le directeur du Département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Abebe Aemro Selassie.

Perspectives économiques régionales

Le rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales, rendu public en avril 2022, est d’une lecture effrayante, estime-t-il, notant que le document s’intitule « Un nouveau choc et peu de marge de manœuvre ».

« La dette plane sur le continent africain comme la traînée d’un vautour. La plupart des pays africains ont des taux d’intérêt bien plus élevés que les revenus nationaux, avec des budgets gérés avec austérité et des coupes sombres dans la fonction publique, y compris les secteurs de l’éducation et de la santé », lit-on dans l’article.

Compte tenu de cela, avec un peu moins des deux tiers de la dette du continent libellée en devises étrangères, le remboursement est presque impossible sans de nouveaux emprunts, ce qui entraîne un cycle de la dette sans allègement permanent en vue.

Selon l’auteur, aucun des programmes sur la table tels que l’Initiative de suspension du service de la dette (DSSI) du G20 ou le Cadre commun pour le traitement de la dette ne fournira pas le type d’allégement de la dette nécessaire pour dynamiser ces économies.

En octobre 2020, rappelle-t-il, la Jubilee Debt Campaign « a proposé deux mesures de bon sens » pour supprimer l’encours de la dette ? le FMI dispose d’importantes réserves d’or, environ 2551 tonnes, d’une valeur totale de 168,6 milliards de dollars ; vendant 6,7 % de l’or réserve, elle pourrait avoir plus que de quoi payer les 8,2 milliards de dollars dans lesquels se constitue la dette des pays souscripteurs de la DSSI.

La campagne a également suggéré que les pays riches pourraient attirer des milliards de dollars pour l’annulation de la dette en émettant moins de 9,0 % de l’allocation des droits de tirage spéciaux du FMI.

Annulation des paiements de la dette

D’autres moyens de réduire le fardeau de la dette comprennent l’annulation des paiements de la dette à la Banque mondiale et au FMI, deux institutions multilatérales dont le mandat est d’assurer le développement social. Cependant, la Banque mondiale n’a pas avancé sur cet agenda (malgré les propos dramatiques de son président en août 2020) et la modeste suspension de la dette du FMI de mai 2020 à décembre 2021 ne fera guère de différence.

Avec ces suggestions raisonnables, l’utilisation productive des près de 40 000 milliards de dollars détenus dans les paradis fiscaux illicites pourrait aider les pays africains à sortir du piège de la dette.

« Nous vivons chez l’un des endroits les plus pauvres du monde », déclare Vijay Mallia, citant l’ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré, peu avant la pandémie. Le Mali fait partie de la région du Sahel, où vit 80 % de la population. Moins de 2 dollars par jour, rappelle l’auteur, estimant que la pauvreté va s’intensifier dans ce pays, à mesure que la guerre, le changement climatique, la dette publique et la croissance démographique augmentent.

Intervention militaire secrète.

Lors du 7e sommet des dirigeants du G5 Sahel (groupe des cinq pour le Sahel) en février 2021, les chefs d’État ont appelé à une « profonde restructuration de la dette », mais le silence qu’ils ont reçu du FMI était « assourdissant ».

Le G5 Sahel a été initié par la France en 2014 en tant que formation des cinq pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Mais sa véritable vocation s’est précisée, en 2017, avec la formation d’une alliance militaire (la Force conjointe du G5 Sahel ou FC-G5S), qui a couvert la présence militaire française au Sahel.

Or, la France peut dire qu’elle n’a pas vraiment envahi ces pays, car ils y maintiennent une souveraineté formelle, mais qu’elle n’est entrée au Sahel que pour aider ces pays dans la lutte contre l’instabilité.

Une partie du problème réside dans les demandes faites à ces États d’augmenter les dépenses militaires d’une part et, d’autre part, de stopper toute augmentation des dépenses humanitaires et de développement. Les pays du G5 Sahel dépensent entre 17 et 30 % de l’ensemble de leur budget pour les forces armées et trois des cinq pays du Sahel ont augmenté astronomiquement leurs dépenses militaires au cours de la dernière décennie.

Les pays occidentaux ont fait pression sur ces États

« Les pays occidentaux menés par la France, mais encouragés par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), ont fait pression sur ces États pour qu’ils traitent chaque crise comme une crise de sécurité. Le discours tourne autour de la sécurité, comme le sont les discussions sur le développement social. » Les enjeux ont pris le pas sur la guerre, dénonce l’auteur.

Au cours des deux premières semaines de mai 2022, poursuit-il, le gouvernement militaire du Mali a expulsé l’armée française et s’est retiré du G5 au milieu d’un profond ressentiment dans tout le pays, alimenté par les victimes civiles des attaques militaires françaises et l’attitude arrogante du gouvernement français. Vis-à-vis du gouvernement malien.

Intérêts économiques

« En parcourant cette région, il est clair que les intérêts français et américains au Sahel ne se limitent pas à la lutte contre le terrorisme et la violence », ajoute-t-il, soulignant que « deux préoccupations intérieures ont conduit les deux puissances étrangères à construire une présence militaire massive dans cette région. » L’Afrique, y compris la plus grande base de drones exploitée par les États-Unis au monde à Agadez, au Niger.

« La première préoccupation est que cette région abrite des ressources naturelles considérables, dont l’uranium ‘yellow cake’ au Niger. Deux mines à Arlit (Niger) produisent suffisamment d’uranium pour alimenter une ampoule électrique sur trois en France, c’est pourquoi l’exploitation minière française des entreprises (comme Areva) opère dans cette ville aux allures de garnison.

« Deuxièmement, ces opérations militaires sont conçues pour endiguer le flux constant de migrants quittant des régions telles que l’Afrique de l’Ouest et l’Asie de l’Ouest, traversant le Sahel, la Libye et la mer Méditerranée vers l’Europe. Le long du Sahel, de la Mauritanie au Tchad, l’Europe et les États-Unis Les États ont commencé à construire ce qui équivaut à une frontière hautement militarisée », l’Europe déplaçant la frontière de l’extrême nord de la mer Méditerranée à l’extrême sud du désert du Sahara, sapant ainsi la souveraineté de l’Afrique du Nord.

