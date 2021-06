Les Éthiopiens votent ce lundi pour les législatives et les régionales [Direct]

Ce lundi 21 juin, jour de vote en Éthiopie, les bureaux de vote ont ouvert à 03:00 GMT au lieu de 6:00 mais les files d’attentes des électeurs étaient déjà fournies à Addis-Abeba dans la capitale comme à Bahir Dar dans l’ouest.

Je vote parce que je veux voir mon pays se transformer. Cette élection est différente. On peut choisir entre différents partis politiques. Dans le passé, il n’y en avait qu’un, a déclaré à l’AFP Milyon Gebregziabher, 45 ans, employé dans une agence de voyages, à Addis Abeba.

Je suis très contente car je vais voter pour quelqu’un qui sera bien pour moi. J’espère qu’il y aura de bonnes opportunités d’emploi, surtout pour les jeunes gens, expliquait Tesfa Hiwot, mère au foyer de 29 ans, à Bahir Dar.

Dans les bureaux de vote où des affiches rappellent aux électeurs la marche à suivre, ces derniers sont invités à placer un bulletin dans chacune des deux urnes parées d’une étiquette violette pour les législatives, verte pour les régionales.

[12:44] Le Premier ministre Abiy Ahmed a voté

Le prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed a voté en fin de matinée dans la ville de Sasha. dans la région de Kililoch. Depuis son arrivée au pouvoir, le PM éthiopien a fait libérer des milliers de prisonniers et encouragé le retour d’opposants en exil, il a promis que ces élections législatives et régionales seraient les plus démocratiques que l’Éthiopie ait jamais connues.

[11:39] Vote de la présidente d**e l’Éthiopie**

La présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde s’est adressée aux médias après avoir voté dans un bureau de vote à Addis Abeba, en Ethiopie, le 21 juin 2021 : l_es gagnants doivent être magnanimes et les perdants gracieux en acceptant les résultats des élections éthiopiennes._

[11:26] Présence des observateurs de l’Union Africaine

Les élections législatives et régionales sont observées par une équipe de l’union africaine conduite par l’ex-président nigérian Olusegun Obasanjo.

En Éthiopie, les députés élisent le Premier ministre, qui dirige le gouvernement, ainsi que le président, dont la position est honorifique.

