Les États-Unis inculpent un Mauritanien pour les attaques meurtrières dans un restaurant au Mali.

Un Mauritanien condamné à mort au Mali pour son implication dans des attentats qui ont fait des dizaines de morts dont un Américain en 2015, a été extradé vers les États-Unis pour faire face à six chefs d’accusation liés au même crime, a annoncé samedi le ministère de la Justice.

Fawaz Ould Ahmed a été placé en garde à vue par les Etats-Unis et conduit à New York vendredi, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué. Ahmed a été condamné à mort au Mali après avoir plaidé coupable d’avoir planifié et exécuté les attentats meurtriers visant des Occidentaux.

Ahmed, 44 ans, est accusé du meurtre de la citoyenne américaine Anita Ashok Datar et de complot en vue de fournir un soutien aux organisations terroristes désignées par les États-Unis, Al-Qaïda au Maghreb islamique et El Mourabitounes, selon le ministère de la Justice.

Le juge magistrat américain James R. Cho a ordonné qu’Ahmed soit détenu en attendant son procès.

Ahmed « fait maintenant face à la justice dans une salle d’audience américaine pour le carnage qui aurait été perpétré sous sa direction », a déclaré le procureur américain Breon Peace à Brooklyn dans le communiqué.

Ahmed a déclaré à un tribunal malien en 2020 qu’il avait mené une attaque contre le restaurant La Terrace qui avait fait cinq morts et qu’il avait également participé à la planification d’un raid à l’hôtel Byblos dans la ville de Sevare et un autre à l’hôtel Radisson Blu de Bamako.

Le ministère de la Justice a déclaré qu’un total de 38 personnes étaient mortes dans les trois incidents.

« Les actions présumées de l’accusé – comploter et mener de manière inhumaine des attentats terroristes impitoyables – n’ont pas été oubliées et ne seront pas pardonnées », a déclaré le directeur adjoint du FBI, Michael Driscoll.

Les attentats de 2015, quelques mois seulement après que des militants islamistes à Paris ont pris d’assaut les bureaux du magazine satirique français Charlie Hebdo et abattu 12 personnes, ont marqué une nouvelle phase effrontée dans les opérations djihadistes à travers l’Afrique de l’Ouest. La campagne a touché les meilleurs hôtels et destinations fréquentés par les touristes occidentaux, les travailleurs humanitaires et les diplomates, qui n’étaient plus considérés comme sûrs.

Ahmed a déclaré au tribunal malien qu’il ne regrettait pas les attentats et qu’il cherchait à se venger des caricatures du prophète Mohamed (PSL) imprimées dans Charlie Hebdo.

Il a été capturé à Bamako en 2016 alors qu’il se préparait à mener une autre attaque armée de grenades et d’une valise remplie d’armes au nom d’El Mourabitounes, a rapporté Reuters, citant les autorités locales.