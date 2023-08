Les EAU poussent le Maroc à la guerre avec l’Algérie.

Les responsables émiratis continuent leur comportement persistant à contrarier l’Algérie, malgré les relations amicales apparentes entre les deux pays et peuples frères, à un point tel que les observateurs ne s’attendent pas à ce que les choses restent sous réserve et secrètes, et la crise diplomatique entre les deux parties peut exploser à tout moment. Dans ce contexte, des sources diplomatiques étrangères très fiables ont confié à« echorouk» qu’il y a des mouvements suspects de l’attaché de défense à l’Ambassade des Emirats Arabes Unis en Algérie, où il a émis des actions qui ne conviennent pas à un représentant diplomatique d’un pays arabo-musulman contre un pays frère, tant qu’il est désireux de maintenir des liens fraternels et de travailler à promouvoir les relations bilatérales dans tous les domaines et à consacrer la coexistence pacifique dans la région, en particulier entre les pays arabes. Les mêmes sources étrangères ont révélé à « echorouk» que cet attaché émirati, qui a le grade de colonel, a déclaré à l’un des diplomates, en présence de ses homologues européens, qu’en cas de guerre entre l’Algérie et le Maroc, son pays se tiendrait avec toutes ses capacités avec le Royaume alaouite. Cette information dangereuse s’ajoute à ce que « Al-Khabar» a appris de ses propres sources, il y a quelques jours, concernant la formalisation croissante des campagnes de haine du régime émirati envers l’Algérie.

Les pratiques d’hostilité et de haine menées par les responsables émiratis contre l’Algérie interviennent au moment même où ils exercent de terribles pressions sur la Mauritanie pour qu’elle rejoigne le convoi de la normalisation et reconnaisse«Israël», comme le ministre mauritanien de la Défense l’a récemment visité, de passage dans l’émirat de Dubaï, et y est resté quelque temps, dans le cadre d’un voyage supervisé par ces responsables eux-mêmes, comme le rapporte «Al Khabar».

Ses sources ont souligné que la Tunisie voisine de l’est avait également été introduite par des responsables émiratis dans le cercle d’extorsion, où le régime des EAU lui offrait une aide financière, assurait la normalisation avec « Israël» et rompait ses relations avec l’Algérie. Quant à la Libye, elle a été inondée d’hallucinogènes par l’Agent général, Khalifa Haftar, pour être une zone de transit vers l’objectif principal, qui est de saboter l’Algérie de l’intérieur en tuant ses jeunes, après avoir été entourée de drogues marocaines à l’Ouest et de pilules hallucinogènes à l’Est.

En novembre 2020, des sources bien informées ont confirmé à « echorouk » que l’État algérien était très en colère contre les EAU, dans le contexte de son implication dans la provocation de l’Algérie à l’occasion de l’intervention militaire marocaine de l’époque dans la région de Guerguerat.

Ces récents développements négatifs accélérés dans la quête des EAU de nuire à la stabilité de l’Algérie et de faire fi de tous ses intérêts stratégiques suprêmes confirment que cette entité fonctionnelle n’est plus indifférente aux conséquences de ses actions contre un grand pays pivot du continent africain et de la région arabe, ce qui est sans aucun doute un acte imprudent qui montre un manque d’appréciation pour le dans les relations avec n’importe quel pays.