Les deux pays se sont engagés à élargir la coopération

Les deux pays se sont engagés à élargir les domaines de coopération pour servir leurs économies respectives.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et le Président de la Guinée équatoriale, SEM Theodoro Obiang Nguema Mbasogo se sont félicités des précieuses opportunités de coopération et d’échanges entre les deux pays frères dans des domaines prometteurs, et ont convenu de poursuivre les consultations à différents niveaux afin de renforcer les relations de coopération bilatérales et de servir les intérêts communs.

Le communiqué approuvant la visite de travail et de bonne volonté du président de la République en Guinée équatoriale indique que les présidents des deux pays ont donné les instructions nécessaires pour encourager de plus grands échanges entre les secteurs public et privé dans un esprit de partenariat constructif, en particulier dans les domaines de la pêche, de l’agriculture, de l’énergie et tout ce qui est propice au développement économique des deux pays et au bien-être des deux peuples.

Voici le texte intégral de ce communiqué de presse :

A invitation de Son Excellence OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président de la République, Chef de l’État et du Gouvernement de la République de Guinée Équatoriale, Son Excellence Monsieur MOHAMED OULD CHEIKH EL GHAZOUANI, Président de la République Islamique de Mauritanie, a effectué une Visite d’amitié et de travail en Guinée Équatoriale, du 10 au 13 octobre 2022, à la tête d’une délégation gouvernementale de haut niveau (liste en annexe)

Son Excellence Monsieur MOHAMED OULD CHEIKH EL GHAZOUANI est venu également participer aux Festivités de commémoration du 54eme Anniversaire de l’Indépendance Nationale comme invité d’Honneur de SEM OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président de la République, Chef de l’État et du Gouvernement de la République de Guinée équatoriale.

A son arrivée à l’aéroport international de Malabo, SEM MOHAMED OULD CHEIKH EL GHAZOUANI, a été accueilli par une Délégation Gouvernementale de haut niveau et les membres du corps diplomatique et des organismes internationaux, conformément aux usages protocolaires et cérémoniaux de la République de Guinée Équatoriale.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des excellentes relations d’amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre les deux pays et qui sont, constamment, renforcées par la volonté et l’engagement imprimés par les deux chefs d’État.

Les deux chefs d’État ont eu des entretiens en tête-à-tête, élargis par la suite aux deux délégations Les entretiens se sont déroulés dans un climat de fraternité et de compréhension mutuelle et ont porté sur l’état de la coopération entre les deux pays, ainsi que l’examen approfondi des voies et moyens pour sa diversification dans des secteurs d’intérêt commun pour le bénéfice des deux peuples frères.

Les deux présidents ont constaté l’identité de leurs points de vue sur les questions d’actualité internationale et régionale et sur la nécessité de promouvoir la coopération et la solidarité Sud-Sud

Le Président de la République Islamique de Mauritanie a loué les efforts que la Guinée Équatoriale déploie pour développer une remarquable prospérité au niveau national et pour promouvoir l’intégration régionale et la solidarité au niveau continental. Le Président de la Guinée Équatoriale, quant à lui, a salué le rôle clef de la Mauritanie pour la sécurité régionale, notamment au Sahel et a vivement remercié son Frère et Ami son Excellence le Président de la République Islamique de Mauritanie, pour l’avoir honoré par sa présence à la commémoration de la fête d’indépendance nationale.

Les deux Présidents ont constaté avec satisfaction les précieuses opportunités de coopération et d’échange entre les deux pays frères dans des secteurs prometteurs. Ils se sont accordés sur la poursuite de concertations entre les deux pays à divers niveaux, afin de renforcer davantage des relations mutuellement bénéfiques, dans les secteurs identifies à l’occasion de la présente visite.

Les deux Présidents ont constaté avec satisfactions les précieuses opportunités de coopération et d’échange entre les deux pays frères dans des secteurs prometteurs.

Ils se sont accordés sur la poursuite des concertations entre les deux pays à divers niveau, afin de renforcer davantage des relations mutuellement bénéfiques, dans les secteurs identifiés à l’occasion de la présente visite.

Les deux Gouvernements, par le biais de leurs Ministres des affaires étrangères respectifs, ont procédé à la signature de l’accord-cadre de coopération économique, commerciale, culturelle. Scientifique et technique entre les deux pays, d’un mémorandum d’entente sur des consultations diplomatiques, et d’un accord d’exemption réciproque de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

Les deux chefs d’État ont donné les instructions nécessaires pour inciter les secteurs publics et privés des deux pays à multiplier les échanges dans l’esprit d’un partenariat gagnant-gagnant notamment dans le secteur de la pèche, de l’agriculture et de l’énergie, dans l’intérêt du développement économique des deux pays et du bien-être des deux peuples frères.

Sur le plan régional et international, les deux chefs d’État ont réaffirmé leur volonté de soutenir sans cesse les initiatives mondiales pour la prévention et le règlement pacifique des conflits, pour le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international et de l’acte constitutif de l’Union africaine, pour l’indépendance et la souveraineté des États, ainsi que pour la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

Les deux Chefs d’État ont également réaffirmé leur engagement et leur soutien aux efforts des Nations Unies et de l’union africaine dans leur lutte contre la crise économique mondiale actuelle, la crise humanitaire, le terrorisme, la piraterie en mer, le changement climatique, ainsi que toutes sortes de phénomènes susceptibles de troubler la paix et la sécurité dans le monde en général, et sur le continent africain en particulier,

Les deux chefs d’État ont fermement condamné les actes terroristes qui sévissent dans le continent africain, tout en exprimant leur solidarité avec les victimes, et se sont engagés à combattre cette menace croissante à la paix et à la sécurité.

Au cours de son séjour en Guinée Équatoriale, le Président de la République Islamique de Mauritanie a visité les hauts-lieux de la capitale Malabo.

Les deux chefs d’État se sont félicités du climat de confiance et de solidarité qui a toujours caractérisé les relations d’amitié et de coopération entre la Mauritanie et la Guinée Équatoriale et se sont félicités des résolutions adoptées lors des sommets de l’Union Africaine tenus à Malabo, les 27 et 28 mai 2022, sur la situation humanitaire, le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement dans le continent africain.

Au terme de sa visite, SEM. MOHAMED OULD CHEIKH EL GHAZOUANI a exprimé ses sincères remerciements et sa reconnaissance à son Homologue et Frère, SEM. OBIANG NGUEMA MBASOGO, pour l’accueil chaleureux, fraternel et la généreuse hospitalité qui lui ont été réservés ainsi qu’aux membres de sa délégation lors de cette visite d’amitié et de travail. Enfin, le Président de la République Islamique de Mauritanie a invité son frère et ami le Président de la République de Guinée équatoriale pour visiter la Mauritanie. Cette invitation a été acceptée. La date de cette visite sera convenue par voie diplomatique.

Fait à Malabo, le 10 octobre 2022, en deux exemplaires, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie

SEM. Mohamed Salem Ould MERZOUG

Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur

Pour le Gouvernement de la République de Guinée Équatoriale

SEM. Simeón Oyono ESONO ANGUÉ

Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération »