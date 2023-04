Les Coutumes les plus étranges du Ramadan à travers le monde.

# Journal Al Thawra le 2 avril 2023, heure de Damas

À l’occasion du mois sacré du Ramadan, bon nombre de ces coutumes, traditions et rituels qui allient histoire et culture apparaissent, qui peuvent être ordinaires ou exotiques. Nous avons un certain nombre des traditions et coutumes les plus étranges des peuples du monde entier au cours du mois du ramadan.

– Le Tadjikistan rompt son jeûne à Sharchay.

Les musulmans du Tadjikistan rompent leur jeûne avec du thé et une boisson lactée connue sous le nom de « Sharchay », ce qui est une habitude qu’ils ont, puis ils complètent leur petit-déjeuner avec de la nourriture régulière, car ils croient que le thé alertera les oisifs l’estomac tout au long de la journée du Ramadan, s’amusant et jouant dans les rues et les ruelles, où ils errent en groupes portant leurs sacs en tissu, ramassant des cadeaux et des noix dedans, et ils chantent des chansons joyeuses, tout comme les enfants arabes.

Les Pakistanais passent la journée à jouer pour ne pas ressentir les difficultés du jeûne.

Le premier jour du mois de Ramadan, les Pakistanais organisent une grande fête pour les enfants qui jeûnent pour la première fois pour les encourager à jeûner. Les parents les célèbrent en les imitant avec des coiffes ressemblant à des couronnes peintes en or, comme si celui qui jeûne devenait roi. Quant aux jeunes, ils passent le temps de la journée du Ramadan par jouer pour surmonter le jeûne et passer le temps. Surtout dans la ville de Peshawar, où les jeunes jouent au jeu à l’ancienne du » combattant des œufs « , et ils s’y préparent en faisant bouillir des œufs et en les colorant de couleurs vives. Dans le jeu, celui qui casse l’œuf de ses adversaires en premier gagne.

Maldives: explorer le croissant sur la plage

Les Maldives sont un pays de l’archipel, et l’une des coutumes du peuple maldivien est qu’ils se rencontrent la dernière nuit de Sha’ban sur les plages, donc les familles nombreuses se réunissent pour voir le croissant avec le nu œil, et dès que le croissant est étudié, les maisons sont aspergées de désodorisants à base de musc et d’eau de rose, et elles incluent Le petit-déjeuner est généralement composé de fruits de mer et de poisson pendant le Ramadan.

L’Indonésie et un jour férié pour s’habituer au jeûne

Avec l’annonce de l’apparition du croissant du ramadan, les écoles et les universités se voient accorder une semaine de congé afin que chacun puisse s’habituer aux heures de jeûne. Les musulmans d’Indonésie aussi reçoivent le ramadan avec joie et bonheur et une vieille tradition à travers les tambours traditionnels appelés « le buduk » qu’ils battaient pour célébrer l’avènement du mois.

Ouganda battre les femmes avant le petit-déjeuner est l’une des coutumes et traditions les plus étranges du Ramadan dans le pays de l’Ouganda, où les hommes frappent leurs femmes sur la tête avec de simples coups avant le petit déjeuner, pour augmenter leur enthousiasme à se hâter de préparer le petit déjeuner, et les femmes croient que cette habitude n’est pas offensante, mais plutôt un signe de coquetterie pour les femmes, bien que beaucoup de gens n’acceptent pas cette habitude, mais les hommes des tribus « Lango » en particulier maintiennent encore cette habitude. Il est surprenant que les enfants mâles jouent au jeu des coups épouses avec leurs pairs avant le petit-déjeuner, car ils représentent les vieillards de la tribu.

– La Mauritanie et la bénédiction du mariage pendant le Ramadan et l’épisode « Ramadan Poetry »

En Mauritanie, il existe une tradition commune chez les jeunes, où ils se rasent la tête en préparation du mois de Ramadan, afin que de nouveaux cheveux commencent à germer, et c’est une croyance dont les racines remontent aux ancêtres qui croyaient que se raser les cheveux est une nouvelle naissance afin qu’une personne se débarrasse de ses maux et de ses péchés Et cette croyance est restée jusqu’à ce qu’elle se transforme avec le temps pour être cohérente avec l’avènement du mois de Ramadan, qui nous purifie des péchés et des méfaits. De même, le peuple mauritanien considère le mariage pendant le Ramadan que ce sera le début d’une nouvelle vie dans laquelle une personne purifie et se débarrasse de ses péchés et péchés, parce qu’elle persévère dans les actes d’adoration et les rituels du Ramadan qui le rapprochent de son Seigneur et lui pardonnent de sa faute.

Et l’une des traditions populaires du peuple mauritanien pendant le mois de Ramadan est de lire tout le Coran en une nuit. Les familles riches accueillent les pauvres tous les jours pour le petit-déjeuner.

– Aliments Sri Lanka et Dakkak

Une profession du Ramadan apparaît au Sri Lanka dès l’annonce de l’apparition du croissant de Ramadan, avec l’ouverture de magasins temporaires qui proposent des plats et des boissons prêts à l’emploi aux jeûneurs, et ils sont gratuits ou pour un petit prix, et ils sont généralement près des mosquées pendant le mois de Ramadan. Jusqu’à l’Iftar, les Sri Lankais décorent également leurs maisons avec les plus belles décorations et lumières en vue de recevoir des visiteurs pendant les nuits du Ramadan jusqu’au Suhoor.

L’Inde rompt son jeûne au sel.

Les Indiens rompent leur jeûne au mois de Ramadan au sel, puis après cela, ils mangent leurs repas de riz, et la nourriture est pleine d’épices et de saveurs indiennes distinctives et différentes de nourriture, de boisson et de fruits à partager avec les autres à la table commune de la mosquée.

Le Yémen et la peinture des maisons avec de nouvelles couleurs

Au Yémen, les musulmans accueillent le mois de Ramadan en peignant les murs de leurs maisons et de leurs cours avant. Ils nettoient également les rues en prévision des somptueuses tables qui se tiennent et où les familles et les proches se rassemblent. Les Yéménites aussi achetent de nouveaux ustensiles pour les femmes au foyer et les mettre d’une belle manière sur les tables du Ramadan.