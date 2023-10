Les colombes de Ghaza.

Algerie54 -16 octobre 2023 – Par: Mohamed El-Abassi.

A travers la fumée noire qui se dégage de ces déflagrations de quatre mille tonnes d’explosifs lâchées par l’aviation sioniste sur les innocents de Ghaza, des civils, femmes et enfants, les colombes de la paix se sont faites enfumées. Elles n’ont pas immigré, elles n’ont pas eu le temps de déployer leurs ailes pour s’envoler mais elles ont été tuées aussi.

Dommage collatéral, diront les manœuvriers et autres voix bénissant une guerre sans pitié sur Ghaza. L’Occident les soutiendra malgré et envers tout. Ils diront que les colombes sont mortes par la faute de Hamas sous le prétexte d’une guerre anti-terroriste, mais ils réclament la paix. Une paix de soumission et d’apartheid !

Le carnage de l’entité sioniste commis dans l’aveuglément d’un acte de vengeance sans discernement de la population civile de Ghaza est documenté par l’image, la capture en direct, les témoignages de survivants et des morts par milliers que les morgues ne suffisent plus à les maintenir froid, qu’elles trouvent refuges temporaire dans des véhicules de glaces.

Les médias occidentaux persistent à soutenir, dans le déni le plus total, cette guerre d’extermination sous couvert du droit qu’ils reconnaissent indument à l’entité sioniste à se défendre. Mais contre qui ? Les cortèges macabres de palestiniens n’avaient de leur vivant aucun lien avec le Hamas.

Mais à force d’aveuglement, l’entité sioniste continue son carnage tant que l’Occident et les normalisés la soutiennent même s’ils savent, dans leur tréfonds, qu’ils ont tord devant l’insoutenable et de justifier l’injustifiable.

Et, si cette Europe veut se dédouaner de sa collaboration nazie, qu’elle n’assume plus malgré l’histoire et les repentances, pourquoi justifierait-elle l’extermination du peuple palestinien ?

Quand aux normalisés du même sang palestinien, se disant hypocritement militer pour la « cause centrale arabe », mais qui soutiennent, haut et fort, l’extermination du peuple de cette même Palestine. Ceux-là, n’ont d’arabe, de musulman et de Qibla que Tel-Aviv comme direction de prosternation, la trahison, l’hypocrisie, et l’opportunisme comme religion et les colombes de Ghaza qui auront survécu, noircies de poudre d’explosif, s’en souviendront.

Elles essaimeront des aigles d’une résistance marquée de sang sur leurs ailes déployées dans le ciel de Ghaza, comme un éventail de feu défrayant le dôme de fer et feront rougir, à jamais, de honte les normalisés.

Source: Algerie54