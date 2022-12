Les chiffres et records du Christmas Day en NBA.

LeBron James va devenir ce dimanche soir le joueur avec le plus d’apparitions au Christmas Day. (Usa today sports/Presse Sports)

Rendez-vous important de la saison régulière, le Christmas Day voit s’affronter les plus grandes équipes de la NBA. Et dispose de sa propre mythologie, avec ses légendes et ses records.

Scruté par les fans lors de l’annonce des calendriers, le Christmas Day représente une date importante de la saison régulière. Chaque année, les meilleures équipes et les plus grosses franchises passent les fêtes sur les parquets. Ce dimanche, les Knicks de New York, revigorés depuis quelque temps, y retrouveront Joel Embiid et Philadelphie (18 heures, heure française), quand les Los Angeles Lakers iront défier Luka Doncic à Dallas (20h30).

Un peu plus tard, les Boston Celtics accueilleront les Milwauke Bucks (23 heures), les Golden State Warriors, sans Stephen Curry, seront eux confrontés aux Memphis Grizzlies (2 heures). Enfin, les Phoenix Suns se frotteront aux Denver Nuggets. Ils tenteront peut-être de battre certains de ces records liés au Christmas Day.

Le record de points inscrits à Noël, détenu par Bernard King. Dans le derby de la Grosse Pomme, face à New Jersey, l’ailier des Knicks a inscrit 60 points en 1984, dont 22 lancers francs, à 19/30 au tir.

La meilleure moyenne de points les 25 décembre est pour Tracy McGrady. Pour ses 3 apparitions, l’ancien de Houston a marqué 43 points en 2000, 46 en 2002 et 41 en 2003, dans un duel d’anthologie face à LeBron James qui disputait son premier Christmas Day.

En savoir plus sur lequipe.fr