Les chefs de l’air se réunissent au Sénégal pour relever des défis communs

Que ce soit dans les déserts de Somalie, de l’autre côté des frontières poreuses du Niger ou le long de la côte du golfe de Guinée, de nombreux pays africains sont confrontés à des menaces similaires d’anarchie et d’extrémisme violent.

Les forces aériennes africaines peuvent – ​​et doivent – ​​jouer un rôle central pour relever ces défis en fournissant un transport aérien stratégique, des secours humanitaires et en cas de catastrophe, et la capacité de recueillir des renseignements tout en surveillant les menaces.

C’est pourquoi les chefs des forces aériennes et d’autres personnels de près de 40 pays se sont réunis à Dakar, au Sénégal, du 28 février au 3 mars pour la 12e édition du Symposium des chefs de l’air africains (AACS) pour parler des défis partagés par de nombreuses forces aériennes continentales.

« Notre objectif est, en partie, de réaffirmer les liens entre les forces aériennes et en même temps de discuter de sujets qui sont importants pour notre coopération », a déclaré le général de brigade Papa Souleymane Sarr, chef d’état-major de l’air du Sénégal, aux journalistes locaux en français pendant une conférence de presse lors de l’événement de quatre jours.

Sarr a été co-hôte de l’AACS avec le général James B. Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe et des forces aériennes en Afrique. Le thème du symposium était « Les forces aériennes africaines dans la lutte contre les menaces transnationales ».

Le symposium se tient sous les auspices de l’Association des forces aériennes africaines (AAAF), une collaboration de puissance aérienne créée en 2015 lorsque la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal ont rejoint les États-Unis en signant la Charte de l’AAAF. Lors de l’AACS de cette année, la Somalie est devenue le 29e pays africain à rejoindre l’association lorsque Brig. Le général Mohamud Sheikh Ali Mohamed, commandant de l’armée de l’air somalienne, a signé la charte du groupe lors de la cérémonie d’ouverture.

Sarr a cité la menace de l’extrémisme violent qui, depuis plus d’une décennie, a secoué le nord du Mali et s’est propagé aux États sahéliens voisins tels que le Burkina Faso et le Niger. Ces dernières années, cette menace s’est rapprochée des pays côtiers comme le Bénin, le Ghana et le Sénégal.

« Les menaces traversent désormais les frontières », a déclaré Sarr aux journalistes locaux. « Nous avons un ennemi commun qui essaie d’anéantir tous les efforts de nos pays. Donc, nous devons tous travailler main dans la main pour réussir à repousser cet ennemi.

Bien que Sarr ait déclaré que le Sénégal a la capacité de maintenir sa propre sécurité, il a déclaré que la coopération entre les nations sera essentielle pour faire face à la menace, ajoutant que le Sénégal tendra « une main tendue à tous nos amis ».

Au cours de la conférence, les chefs d’aviation ou leurs délégués se sont rencontrés pour diverses présentations sur l’action humanitaire et les secours en cas de catastrophe ; renseignement, surveillance et reconnaissance; femmes, paix et sécurité; et d’autres sujets. Le symposium a fourni du temps pour des rencontres bilatérales entre les chefs d’aviation afin qu’ils puissent discuter de questions plus spécifiques en tête-à-tête.

Le symposium comprenait également un forum pour les officiers supérieurs enrôlés et des spectacles culturels pour favoriser la camaraderie entre les participants.

Les chefs de l’armée de l’air de tout le continent ont déclaré qu’ils trouvaient utile de se réunir pour partager leurs préoccupations et leurs défis.

« Le symposium renforce nos relations », a déclaré le général de brigade Hermalas Ndabashinze, chef de l’armée de l’air burundaise. « Nous partageons la valeur de notre force aérienne entre les présentations et entre les réunions bilatérales. » Il a dit que si les chefs de l’air voient quelque chose fonctionner ailleurs, ils peuvent essayer d’appliquer cette meilleure pratique à leur propre force.

Le général de division Ian Macleod Chirwa, commandant de l’armée de l’air du Malawi, a déclaré à l’ADF que l’armée de l’air de son pays n’a vu le jour qu’au cours des deux dernières années, lorsqu’elle est passée d’une escadre aérienne.

« Cette conférence a tellement d’avantages », a-t-il dit. « Le Malawi, en tant que pays, valorise la sûreté, la sécurité et la paix. Ainsi, la vision des chefs de l’air africains est de se rassembler et de construire une relation africaine solide en termes de sûreté, de paix et de sécurité. Il s’agit donc d’un forum spécial pour contribuer en tant que Malawite, en tant qu’armée de l’air, à contribuer à cet important partenariat avec tant d’autres pays.

Le Niger, une nation entourée d’extrémistes violents originaires du Mali à l’ouest et du nord du Nigeria et du bassin du lac Tchad au sud-est, considère la coopération régionale et internationale comme essentielle à sa sécurité.

« Ce symposium est très important pour nous car nous devons partager l’expérience, nous devons créer un mécanisme où nous pouvons utiliser nos atouts avec d’autres partenaires », a déclaré à ADF le colonel Salifou Maïnassara, chef d’état-major de l’armée de l’air pour le Niger.

Les nations africaines participant au symposium étaient l’Algérie, l’Angola, le Bénin, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, l’Égypte, la Guinée équatoriale, l’Eswatini, le Gabon, le Ghana, la Guinée -Bissau, Kenya, Lesotho, Libye, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Niger, Nigéria, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda et Zambie.

La prochaine AACS est prévue début 2024 et aura lieu en Tunisie. Son thème sera centré sur le renforcement des capacités de la prochaine génération pour l’Afrique.

