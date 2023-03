Les candidats du parti El Insaf de Mederdra confirment leur position avec les choix du parti.

Le cadre politique, M. Cheikh Ahmedou Ould Sidi, a organisé une réunion qui comprenait tous les candidats du parti El Insaf de la moughataa de Mederdra, que ce soit au niveau municipal, parlementaire ou régional.

Cheikh Ahmadou a précisé que cette rencontre intervenait en application des directives du président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui a appelé dans son discours à renoncer aux discriminations.

Toutes les personnes présentes ont souligné qu’elles se tenaient sur le cœur d’un seul homme avec les choix du Parti El insaf et leur volonté de déployer des efforts précieux pour parvenir au succès de ceux choisis par le parti, loin de toute ambition personnelle légitime.

Il a également souligné qu’ils sont à une rangée du programme du président de la République, qui mènera la Mauritanie à la sécurité, et dans lequel toutes les ambitions personnelles se dissolvent pour sa réussite.

Un ralliement qui ne peut pas étonner « thoueib el tel oualata » parce que les mederdrois ne sont pas agressifs. Ils ont un très bon sens de l’orientation et une capacité à détecter le champ magnétique terrestre notamment pour repérer le bon choix des candidats.

Rappelons qu’en raison de ses premiers contacts avec les colons, un nombre considérable de Mederdrois ont été formés en France, ont servi dans le gouvernement colonial et ont été les premiers bâtisseurs du jeune État mauritanien indépendant : Mohamed ould ebnou Abdem, chef des awlad sidi El Valli ; Bebbaha Ould Meyé, fils du cadi de Mederdra et premier député de Mederdra à l’Assemblée nationale en compagnie de feu Hbib Ould Ahmed Saloum, émir des Trarza ; Mohamed Jules, ancien médecin et père du député- maire de Mederdra Mohamed Abdellahi ould Mohamed Jules dit Cheikhany Jules ; Demba Gallo ancien administrateur ; Sid’Ahmed Ould Mohamed, père de l’ancien ministre des Affaires étrangères ; Ahmed ould Sid’Ahmed, connu sous son surnom d’Eddeych.

L’ère coloniale de Mederdra est marquée par de nombreux événements à Iguidi et tout au long de l’histoire mauritanienne.

En Mauritanie, Mederdra fait référence au foyer de l’émirat du Trarza avec son puissant émir, ainsi qu’à la culture des Igidi, dont les érudits, poètes, hommes d’État, saints et malabouts sont plus célèbres que même les espaces mauritaniens.