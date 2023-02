Les bibliothèques du désert perdu de Chinguetti, Afrique

Les sables du Sahara engloutissent tout ce qui reste de Chinguitti, une ville irréelle au bout d’une dure route inhabitée en Mauritanie, en Afrique de l’Ouest. Alors que les prédictions suggèrent que cette ville isolée sera bientôt enterrée profondément dans le désert, Chinguetti pourrait être le dernier endroit sur Terre qui ressemble à la tenue de bibliothèques de livres rares.

Cet endroit était autrefois une métropole féodale prospère, abritant 20 000 sujets et un centre d’éducation, de foi, de droit, de médecine, de mathématiques et d’astronomie en Afrique de l’Ouest. Et principal lieu de rassemblement des pèlerins en route vers La Mecque, elle est même devenue célèbre en tant que ville sacrée en soi et au fil du temps a été acceptée comme la septième ville sacrée de l’islam, « La ville des bibliothèques ».

Aujourd’hui, il ne reste de la cité scientifique que des rues désertes et des maisons en pisé laissées par l’empire mauresque avec quelques inscriptions gribouillées sur les portes…

Mais contre toute attente, derrière ces murs dorment 6 000 livres, la plupart datant du IXe siècle, dont certains parmi les plus importants manuscrits islamiques de foi, d’illumination et de littérature au monde, écrits sur des peaux de bœuf.

Chinguitti est victime du changement climatique, qui provoque des inondations saisonnières et une forte érosion, ainsi que des éléments sableux, créant un environnement désagréable pour la préservation des livres anciens.

La meilleure solution pour prévenir l’aggravation du sort de cette précieuse littérature serait de limiter son contact avec la lumière et la poussière. Mais pour les quelques sujets restants de Chinguetti, le tourisme est leur métier, et les bibliothécaires nomades sont tenus de déterrer les textes anciens pour les montrer aux touristes de passage.

Reconnaissant le statut en voie de disparition de la ville, l’UNESCO a désigné Chinguitti comme faisant partie du patrimoine mondial et bien qu’il s’agisse d’une condition d’engagement continu, avec l’instabilité politique actuelle qui sévit en Afrique de l’Ouest, les perspectives pour les bibliothèques de Chinguetti ne semblent pas très prometteuses.

Photos : Martin Hulle ; Groundhopping Mersebourg ; Olivier Blaise; John Spooner; Jason Finch







Rapideinfo avec novini247.com

Source : webstage.net