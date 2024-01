Les arrivées de migrants en Espagne ont presque quadruplé en janvier

MADRID, 16 janvier (Reuters) – Le nombre de migrants entrant illégalement en Espagne par la mer a augmenté de près de 300 % jusqu’à présent en janvier par rapport à la même période en 2023, la grande majorité arrivant aux îles Canaries, selon des données officielles publiées mardi.

Les sept îles, situées à environ 100 kilomètres au large de la côte nord-ouest de l’Afrique, sont devenues la principale destination des immigrants du Sénégal et d’autres pays africains qui tentent de rejoindre l’Espagne à la recherche d’une vie meilleure ou qui fuient les conflits.

Au total, 3 658 migrants sont entrés en Espagne par la mer, la plupart dans des embarcations fragiles, entre le 1er et le 15 janvier, contre 921 l’année précédente, selon les données du ministère de l’Intérieur. Environ 95 % de ceux qui sont arrivés par la mer se sont rendus aux îles Canaries, tandis que le reste est entré par les îles baléares ou la péninsule.

Le nombre de bateaux n’a augmenté que marginalement, passant de 65 à 80, ce qui suggère des voyages plus encombrés et plus dangereux.

2023 a été une année record pour les arrivées d’immigrants irréguliers en Espagne, en particulier aux îles Canaries, un point d’entrée de 39 910 l’année dernière.

Le groupe de défense des droits de l’homme Caminando Fronteras a déclaré dans son dernier rapport que 6 618 migrants sont morts en essayant d’atteindre l’Espagne l’année dernière, la route atlantique vers les îles Canaries étant la plus meurtrière.

Les corps de cinq migrants ont été emmenés au port de Tenerife de Los Cristianos le 4 janvier, après que les garde-côtes les aient retrouvés dans un grand bateau en bois en haute mer quelques jours plus tôt.

Le gouvernement espagnol a intensifié les contacts avec les autorités de pays comme le Sénégal et la Mauritanie l’année dernière pour inverser la tendance. L’Espagne a également dû créer des hébergements d’urgence supplémentaires pour les migrants dans des casernes militaires, des hôtels et des auberges à travers le pays.