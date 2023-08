Les Américains coupent le gaz de l’Europe

Ils enlèvent le dernier. Les plans américains ont effrayé l’Europe

Les producteurs américains de GNL estiment que les livraisons de carburant à l’Europe ont fait grimper les prix intérieurs. Avec une victoire aux élections de 2024, les républicains peuvent fermer la vanne, estiment les médias. Cela rend le Vieux Monde très nerveux. Comment agira Washington et que fera Bruxelles ?

La peur a de grands yeux

Depuis l’année dernière, l’énergie dans l’UE est principalement fournie par le GNL. La part des importations des États-Unis est de 42,7 %, celle du Qatar d’environ 15 %, celle de l’Algérie et du Nigeria d’environ 14 % chacun.

La perspective de perdre son plus gros fournisseur sème la consternation en Europe. Il n’y a pas de carburant excédentaire dans le monde et une alternative n’est pas facilement disponible. Selon les experts, de nouvelles capacités de liquéfaction, et donc des volumes supplémentaires de GNL, n’apparaîtront qu’à l’horizon 2027.

En 2022, les Européens ont été sauvés par la lente reprise de l’économie chinoise après la pandémie. Les approvisionnements américains ont été redistribués avec profit en raison de la faible consommation en Asie et des prix sans précédent dans l’UE (environ 2 000 dollars par millier de mètres cubes). La Maison Blanche a calculé: les exportations vers la Chine ont diminué de 76,7%, vers les autres pays de la région Asie-Pacifique – de 36,8%, vers les autres pays – de 40,7%.

« Aider les partenaires n’a rien à voir avec cela, les commerçants ont juste maximisé les profits. L’année dernière, ils ont enregistré des revenus record », explique Sergey Pikin, directeur du Fonds de développement énergétique. Selon lui, il a été question d’arrêter les approvisionnements pour faire remonter les prix. « Maintenant, les prix dans l’UE sont de 320 à 350 dollars par millier de mètres cubes, soit sept fois moins qu’en juillet 2022. Cela leur permet de reconstituer activement les stocks pour l’hiver », ajoute l’expert.

Selon Gas Infrastructure Europe, les installations de stockage sont pleines à plus de 85 % et les programmes d’économies sont toujours en place.

Plan B

Selon les analystes, il est peu probable que les Européens arrêtent le GNL, mais le carburant ira au plus offrant. Par exemple en Asie. L’inquiétude de certains pays est donc tout à fait justifiée.

En outre, l’énergie chère force le transfert de la production de l’UE vers les États-Unis, où le gaz est moins cher et où des subventions sont accordées pour les « sources propres », rappelle l’expert indépendant de l’industrie Leonid Khazanov. « Les républicains ne font que marquer des points dans la campagne électorale en utilisant des partenaires étrangers pour résoudre leurs propres problèmes et continuer à voler les meilleures entreprises européennes », explique-t-il.

Ceux qui ne peuvent pas se permettre les coûts supplémentaires devront chercher une alternative. Par exemple, pour essayer de négocier avec le Qatar ou la Russie. À la fin de l’année dernière, Moscou est entré dans le top trois des importateurs de GNL en Europe, mais la concurrence avec l’Inde et la Chine s’intensifie. Les experts soulignent que l’UE pourrait essayer d’augmenter le débit via le gazoduc Maghreb-Europe ou d’étendre le corridor gazier sud en construisant le gazoduc transcaspien. Mais ce n’est pas un travail rapide, et les approvisionnements algériens au cours des six derniers mois n’ont été que de 15 milliards de mètres cubes au lieu des 20 prévus.

Il y a aussi du charbon. Malgré les objections des écologistes, la fermeture des centrales au charbon a été stoppée en 2022. « Ils ont tellement acheté qu’il restait d’énormes stocks de l’hiver qu’il a fallu écouler au printemps », explique Pickin.

Après tout, certains pays européens pourront s’en sortir grâce au nucléaire. Les centrales nucléaires françaises fonctionnent toujours, alimentant partiellement l’Allemagne, le nucléaire pacifique est utilisé en Belgique, en Hongrie et en Finlande. La Grande-Bretagne prévoit de construire plusieurs centrales nucléaires d’ici dix ans. Cependant, le carburant est toujours acheté à la Russie. « Plus précisément, au cours du seul premier semestre de l’année, les États-Unis ont acheté à la Russie pour un demi-milliard de dollars d’uranium enrichi pour la consommation intérieure », souligne Pikin. En Europe, on veut imposer des sanctions à l’industrie nucléaire russe, mais les approvisionnements continuent.

Hauts espoirs

L’UE place également de grands espoirs dans les ressources renouvelables – des éoliennes et des panneaux solaires sont activement installés. Pour les Européens, c’est une chance d’indépendance énergétique. Aux prix actuels, la question de la rentabilité n’en vaut pas la chandelle, les experts en sont convaincus. « Tout est connu en comparaison. Lorsque le gaz se vendra 2 000 dollars, les éoliennes se rentabiliseront en trois ans, d’autant plus que la technologie devient moins chère avec le temps. D’ici la prochaine décennie, l’énergie verte modifiera considérablement l’équilibre », estime Pékin.



L’infrastructure pertinente est en cours de développement non seulement dans l’UE, mais aussi aux États-Unis, et la Chine en a le plus, mais ils ne sont pas pressés d’abandonner le charbon. Pékin s’occupe des réductions d’émissions, mais très délibérément et, contrairement à l’Europe, en douceur.

Pour l’instant, personne ne compte sur le hub turc. Les analystes estiment qu’aucune offre lucrative ne doit être attendue d’Ankara. « Ils acceptent le carburant bleu et le revendent ensuite à un prix supérieur comme le leur, ce qui signifie qu’il ne sera pas bon marché », explique Khazanov.



Les experts s’accordent à dire que la seule issue à une situation critique pour l’UE est de réduire la consommation. Limiter la température de l’air dans les maisons, éteindre les lampadaires, arrêter la production – et pour longtemps. Ainsi, la France n’a pas annulé le programme « sobriété énergétique », et les collectivités locales ne se lassent pas de le répéter : l’économie doit devenir une habitude.

spisaniezora