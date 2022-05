L’ embargo sur les armes de l ONU « toujours inefficace »

Des États membres continuent de le « violer en toute impunité » en acheminant des armes en Libye, affirme un résumé de ce document obtenu vendredi par l`AFP

(Nations unies) L embargo sur les armes décrété en 2011 pour la Libye par l ‘ONU, « est toujours inefficace », affirme un rapport annuel des experts onusiens chargés de son contrôle et remis récemment au Conseil de sécurité.

Agence FrancePresse