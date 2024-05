L’élection présidentielle en Mauritanie : les derniers préparatifs !

Les derniers préparatifs vont bon train. Au moins 10 candidats, dont le président sortant Mohamed Ould Ghazouani, ont exprimé leur volonté de briguer l’élection présidentielle en Mauritanie.

Mohamed Ould Ghazouani, le président sortant candidat à l’élection présidentielle du 29 juin, porté par le parti el Insaf, qui bénéficie du soutien des partis de la majorité, en attendant les parrains, a sans doute mis fin à l’actuelle déclaration d’intention pour la première consultation. Un ensemble de lieux où vous rencontrerez des obstacles insurmontables qui apparaissent sur la ligne de départ de cette course vers le palais ocre de Nouakchott.

Les raisons sont variées, notamment les obstacles judiciaires évoqués puisque l’ancien président Mohamed Ould Abdelaziz est toujours en prison, ainsi que le manque de vérification des parrainages d’autres candidats qui ne peuvent réunir des facteurs clé irrésistibles. Il s’agit d’une centaine d’édiles municipaux ou de ceux qui n’avaient pas les moyens financiers de concourir à la dernière minute.

Le président sortant Mohamed Ould Ghazouani élu dès le premier tour le 22 juin 2019 avec 52,01 % des voix, bénéficiant d’un soutien assez large et diversifié sur l’ensemble du spectre politique, fait figure de grand favori de cette présidentielle malgré les défis auxquels il a dû faire face au cours de son premier mandat.

Mais comme on-dit, à quelque chose malheur est bon, le pays serait déjà hors danger et où la Mauritanie devra commencer l’exploitation du gaz et du pétrole, qui fait d’elle aujourd’hui une destination pour les investisseurs internationaux.

Ahmed Ould Bettar