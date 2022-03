L’Égypte et la Mauritanie renforcent la coopération dans l’éducation

LE CAIRE – 28 février 2022 : Le ministre égyptien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Khaled Abdel Ghaffar, a reçu lundi Sidi Mohamed Abdellah, l’ambassadeur de Mauritanie au Caire ; discuter des moyens de coopération entre les deux pays dans les domaines éducatif et culturel. Au début de la rencontre, le Dr Khaled Abdel Ghaffar a souligné la profondeur des relations égypto-mauritaniennes dans divers domaines, notamment l’enseignement supérieur, soulignant le souci du ministère de développer et de consolider ces relations.

Le ministre a ajouté que les bourses, offertes aux étudiants mauritaniens pour étudier dans les universités égyptiennes, visent à accroître et à soutenir les échanges culturels, scientifiques et sociaux entre les deux parties, soulignant la volonté du ministère de fournir tous les aspects du soutien aux étudiants mauritaniens dans les universités égyptiennes, et de fournir le meilleur environnement pour les étudiants internationaux qui étudient dans les instituts égyptiens, à la lumière de l’initiative « Étudier en Égypte » adoptée par le ministère, qui vise à soutenir la coopération avec différents pays.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des mécanismes pour activer davantage d’aspects de la coopération entre les deux pays dans les domaines éducatif et culturel, en particulier la situation des étudiants mauritaniens étudiant dans les universités égyptiennes, surmonter toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés et augmenter le nombre de bourses pour eux aux niveaux du premier cycle et du troisième cycle, ainsi que de discuter de l’échange d’expériences et des membres du corps professoral. Pour sa part, l’ambassadeur mauritanien a fait l’éloge des relations égypto-mauritaniennes, exprimant l’aspiration de son pays à davantage de coopération entre les deux pays au cours de la période à venir, notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur et des échanges culturels comme l’un des plus importants tributaires des relations historiques entre l’Égypte et la Mauritanie. L’ambassadeur a en outre souligné l’augmentation des candidatures présentées par les étudiants mauritaniens pour terminer leurs études dans les universités égyptiennes grâce à la réputation distinguée des établissements d’enseignement égyptiens. L’ambassadeur mauritanien a remercié le ministère égyptien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour son souci de fournir tous les moyens de confort aux étudiants mauritaniens, ce qui s’est positivement reflété en considérant l’Egypte comme une interface importante pour que les étudiants mauritaniens puissent y terminer leurs études. La réunion s’est déroulée du côté égyptien, Dr Ashraf Al-Azzazi, chef du secteur des affaires culturelles et des missions, Dr Hajar Seif Al-Nasr, chef par intérim du département central des affaires étudiantes internationales, et du côté mauritanien, Dr Al-Mukhtar Al-Gilani, attaché culturel à l’ambassade de Mauritanie au Caire.

