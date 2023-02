Legislatives et municipales 2023: Amadou Cheikh Abdoulaye Djigo, candidat pour la municipalité d’EL Mina

Investi par la coalition espoir mauritanie, le président de l’union des jeunes pour le développement d’elmina, Amadou Cheikh Abdoulaye Djigo , sera candidat pour briguer la municipalité.

Amadou Cheikh Abdoulaye Djigo , 38 ans , dirige l’union des jeunes pour le développement d’el Mina depuis avril 2021, cette association très active dans la Moughataa apporte son appui aux habitants en assistant notamment à la réinsertion sociale des enfants déshérités et démunis.

Une association qui effectivement est très active dans le commune qui on se rappelle avait utilisé ses propres moyens pour drainer les eaux de pluie dans la commune…

Les élections municipales de cette année seront marquées par une participation massive des jeunes ; la prise de pouvoir par les jeunes est enclenchée. C’est à la jeunesse de chaque commune de faire de ce combat la sienne et porter haut tous les candidats jeunes, note un internaute.

Rappelons que la Coalition espoir Mauritanie a été lancée en décembre 2022.

Elle réunit le Parti Front Républicain pour l’Unité et la Démocratie (FRUD), le Parti Rassemblement des Démocrates Progressistes (RDP), le Parti Changement Effectif, le Sursaut Populaire Démocratique (SPD), La Mauritanie qui rassemble et le Parti Mauritanie forte.