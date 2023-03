Mauritanie _ Législatives 2023 ; interview avec le candidat Ba Ousmane Yero

Député candidat diaspora Europe sous les couleurs de l’UFP

1 – Qui est Ba Ousmane Yero

Ba ousmane yéro est né à Tokomadji au sud de la Mauritanie (gorgol ), oú j ai passé mes études primaires, puis au collège et lycée de Kaédi pour mes études secondaires. En 1986 j ai obtenu une bourse de formation professionnelle en hôtellerie et tourisme, oú j’ai eus mon diplôme de technicien en hôtellerie et tourisme. J’ai eu une grande expérience dans ce domaine,j’ai travaillé en Mauritanie , au Brésil, au Portugal et actuellement en France. Je parle français, arabe et portugais. Je suis marié et père de cinq enfants. Actuellement je suis fédéral de l’ufp en Europe et membre du conseil national du parti depuis le dernier congrès en Aout 2020.

2 – pourquoi candidat à la députation

Je suis candidat à la députation parce que je veux me battre avec mes camarades pour donner la diaspora mauritanienne leurs civils et politiques (état-civil, vote, etc.).

3 – Que peut apporter votre candidat à la députation diaspora mauritanienne

Je suis candidat pour donner la voie de l’ufp pour le changement attendu par mes compatriotes.

4 – Les grands linges de votre programme

Mon programme tourne au tour les points suivants:

-Faire de sorte que toutes les commissions de l assemblée nationale aient chacune un volet de la diaspora.

-Chercher à rassembler les Mauritaniens pour la formation d’un haut conseil de la diaspora.

-Lutter pour que le service consulaire soit plus proche des Mauritaniens. Faire participer la diaspora à la commission mixte mauritano-française.

-Je lutterai pour que les allocations familiales des Mauritaniens de France sera payer par CNSS conformément à la convention en tenant compte des taux payées pas la caf, aussi que les carrières passées en mauritanie puissent être prise en compte par la cnav dans la capitalisation de la retraite ,revision de la convention de la securité sociale entre la mauritanie et la france en faveur des travailleurs mauritaniens,en presence de leurs represantants. Proposer l’extension de la convention avec d’autres pays européens où se trouve une importante colonie mauritanienne.

5- Est ce vous avez confiance au système électorale mauritaniens

L’inscription sur les listes électorales est confuse et suspecte, surtout le transfert des électeurs. Le gouvernement s’est pris tardivement tout en réduisant sans raison le délai des élections, et aussi le refus de la ceni pour l’audit du fichier électorale sous prétexte que le temps restant pour la date des élections ne le permet pas.

Hamadi Keneme

Source: Futureafrique