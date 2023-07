« l’égalité des sexes est une cause juste », Mehla Ahmed Talebna

La responsable de l’Observatoire national des droits des femmes et des filles, Mme Mehla Ahmed Talebna, a déclaré que l’égalité des sexes est une cause juste et un moyen de protéger la dignité humaine.

Elle a ajouté que la représentation équitable des femmes est principalement représentée par la nécessité de participer équitablement à la gestion des Affaires publiques, appelant à l’action et à la coopération pour protéger et promouvoir les droits des femmes et des filles à travers le développement de l’arsenal juridique et l’adoption de la loi sur la prévention de la violence à l’égard des femmes.

#femmes #mauritaniennes #droits