Le Wali de l’Inchiri veut accélérer les travaux du canal de protection urbaine d’Akjoujt.

Mme Tfeila Mohameden, wali de l’Inchiri, a donné samedi des instructions au comité régional d’urgence au niveau de la wilaya sur la nécessité d’accélérer les travaux de creusement du canal. Les travaux d’excavation du canal devraient protéger Akjoujt en drainant les eaux pluviales à l’extérieur de la ville.

Pendant ce temps, les opérations d’évacuation de l’eau des zones et des rues touchées se poursuivent.

Le Wali de l’Inchiri a exhorté à une plus grande coordination entre toutes les parties prenantes avec la Délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, la municipalité d’Akjout et MCM pour accélérer la mise en œuvre des mesures prises à cet égard.