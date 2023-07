Le Sultan d’Oman reçoit un message du Président de la République.

Le Sultan d’Oman Sa Majesté Haïtham ben Tariq, a reçu un message écrit de son frère, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, portant sur les relations bilatérales existant entre les deux pays.

Le message lui a été remis par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Marzoug, qui a transmis à Sa Majesté le Sultan Haitham bin Tariq, les salutations de Son Excellence le Président et les sincères sentiments de fraternité, et ses vœux de santé et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple frère d’Oman.

Le message a été reçu par le ministre omanais des Affaires étrangères, Son Excellence Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, qui a souligné l’importance de ces relations et de leur développement pour l’intérêt mutuel des deux pays.

Ont assisté à la réunion SEM. Mohamed Vall Ould Ahmed, notre ambassadeur à Mascate, et Cheikh Faisal bin Marhoon, chef du département arabe au ministère omanais des Affaires étrangères.

AMI