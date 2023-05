Le sommet de la Ligue arabe s’achève en Arabie saoudite et adopte la déclaration de Djeddah

Le 32e sommet de la Ligue arabe s’est conclu vendredi dans la ville saoudienne de Djeddah par l’adoption de la Déclaration de Djeddah, qui appelle à l’unité arabe pour résoudre les problèmes régionaux, a rapporté la télévision Al Arabiya.

La déclaration salue la réadmission de la Syrie au sein de la ligue et promet d’intensifier les efforts panarabes pour aider la Syrie à faire face à sa crise.

Elle souligne l’Initiative de paix arabe pour résoudre les problèmes palestiniens, appelle à la désescalade des tensions au Soudan, à l’élection d’un nouveau président libanais et aux réformes nécessaires pour sortir le Liban de sa crise, et soutient les initiatives visant à favoriser la sécurité et la stabilité au Yémen.

La déclaration rejette les ingérences étrangères dans les affaires intérieures des pays arabes et « s’oppose catégoriquement à tout soutien à la formation de groupes armés et de milices en dehors du cadre des institutions de l’Etat ».

Lors d’une conférence de presse sur le sommet, le ministre saoudien des affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud, cité par la chaîne de télévision Al Arabiya, a affirmé que la Déclaration de Djeddah renforcerait le travail arabe conjoint.

Il a souligné que la cause palestinienne restait la cause centrale des Arabes, et a exprimé l’espoir que le retour de la Syrie dans le giron arabe contribuerait à mettre fin à la crise syrienne, appelant les belligérants soudanais à recourir au dialogue pour mettre fin aux affrontements armés actuels.

