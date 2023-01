Le Sénégal, le Mali, la Guinée et la Mauritanie collaborent pour l’aménagement du fleuve Sénégal.

Le bassin du fleuve Sénégal couvre une superficie de plus de 300 000 kilomètres carrés et est situé entre le Sénégal, le Mali, la Guinée et la Mauritanie en Afrique de l’Ouest. Son développement est depuis des décennies un enjeu majeur pour les autorités de la région.

Lundi 15 novembre 2022, Oumar Guèye, Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement du Territoire du Sénégal, a présidé le lancement de l’Initiative de Développement Transfrontalier Intégré du Bassin du Fleuve Sénégal (SATI). La réunion s’est tenue à Bakel, dans l’est du Sénégal, et a réuni des responsables des autorités du Sénégal, du Mali, de la Guinée et de la Mauritanie, ainsi que des organisations régionales.

Selon un communiqué de presse du 12 novembre cité par l’APS, le SATI devrait renforcer l’intégration régionale et stimuler le développement économique dans la région environnante.

