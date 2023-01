Le secteur minier a apporté à la Mauritanie 320 milliards MRO en deux ans

La commission nationale pour l’initiative de la transparence et des industries extractives a annoncé samedi que les revenus du secteur minier et les industries extractives ont été, au cours des années 2020 et 2021 plus de 320 milliards MRO.

Dans son rapport présenté en présence du premier ministre, Mohamed O. Bilal, la commission a précisé que les revenus en 2020 ont atteint 120 milliards MRO pour dépasser les 200 milliards en 2021.

Le ministre mauritanien du pétrole, de l’énergie et des mines, Abdessalam ould Mohamed Saleh a dit que ce rapport consacre l’approche pionnière de la Mauritanie dans la prise en compte systématique des données », ce qui « lui confère une position encourageante dans le domaine de la transparence ».

Le ministre a ajouté que les données contenues dans le rapport est au cœur des priorités du président de la république, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, pour promouvoir et renforcer la bonne gouvernance et adopter le principe de la transparence dans la vie publique.

Pour sa part le conseiller du premier ministre, qui préside cette commission Mohamed Lemine O. Ahmedou a dit que le but de ce rapport est d’informer les citoyens sur les revenus générés par le secteur des industries extractives et de connaître les voies de leur utilisation.

Il a ajouté qu’une caravane sera organisée en direction des différentes wilayas pour vulgariser le contenu du rapport et informer tous ceux qui s’y intéressent.

La Mauritanie, lors de ces dernières années s’est beaucoup appuyé sur le secteur des industries extractives dans une période où la pandémie du covid-19 a frappé l’économie mondiale.

Source: Sahara medias