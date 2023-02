Le Secrétariat national du Front Polisario tient sa première session ordinaire

Le Secrétariat National du Front Polisario a tenu dimanche sa première session ordinaire sous la présidence du Président de la République, le Secrétaire Général du Front, M. Brahim Ghali.

Dans son discours lors de l’ouverture de la session, le Président de la République, le Secrétaire Général du Front Polisario, M. Brahim Ghali, a souligné que la première session ordinaire du Secrétariat National après le 16e Congrès du Front Polisario a constitué une étape fondamentale dans le déroulement de l’action nationale entre deux Congrès.

Le Président Brahim Ghali a souligné la sensibilité et le sérieux de la phase, ainsi que la mobilisation et la préparation qu’elle nécessite, en particulier en ce qui concerne l’incarnation du slogan du Congrès « Escalade des Combats pour Expulser l’Occupation et la Souveraineté Complète » , en fournissant toutes les conditions matérielles et humaines nécessaires pour soutenir l’Armée de Libération du Peuple sahraoui, et en la rendant au plus haut niveau de préparation, et mettre en place des mécanismes pour assurer que le reste des champs d’action nationaux, tels que l’organisation politique, le soulèvement pour l’indépendance, la maison, diplomatique, juridique, fronts médiatiques et culturels, complétant, motivant et soutenant directement le domaine de la défense nationale.